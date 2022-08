Nevjerojatna svota: Evo koliko će Čilić, Ćorić i ostali dobiti samo za nastup na US Openu

Grad koji Amerikanci smatraju središtem svijeta, a u neku ruku on to i jest jer je ondje i sjedište organizacije Ujedinjenih naroda, u sljedeća će dva tjedna zasigurno biti centar teniskog globusa. U New Yorku, na betonskim terenima Flushing Meadowsa, odigrava se posljednji Grand Slam turnir sezone, po mnogo čemu osebujan, često i avangardan, Hrvatima posebno drag zbog brojnih veselja koje nam je donio, posebno posljednjih godina.

Turnir traje od 1881.

US Open prvi je uveo pravilo da se i odlučujući setovi (peti kod tenisača i treći kod tenisačica) u slučaju neodlučenog omjera 6:6 završavaju tie-breakom, umjesto da se igra do iznemoglosti, dok se ne dođe do dva gema razlike. Amerikanci su prvi (još 1973.) izjednačili visinu nagrada u ženskoj i muškoj konkurenciji, prvi su omogućili noćne mečeve (1975.), a US Open je prvi uveo i tzv. oko sokolovo, tj. dao je natjecateljima mogućnost provjere sudačkih odluka putem 3D kompjutorske animacije, koja je danas gledateljima ponekad i atraktivnija od same igre.

Istaknimo još nekoliko zanimljivih detalja vezanih uz posljednji Grand Slam turnir sezone (počeo je 1881. u Newportu i to na travi): stadion Arthura Ashea može primiti 23.771 gledatelja i najveći je stadion u teniskom svijetu; najviše posjetitelja u jednom danu bilo je 2009. - točno 721.059; Roger Federer, Pete Sampras i John McEnroe imaju najviše osvojenih naslova kod tenisača - po pet (Federer je osvajao u nizu od 2004. do 2008., otad je osvojio još sedam GS turnira, ali niti jedan US Open); kod dama najuspješnije su Chris Evert i Serena Williams s po šest osvojenih naslova; najmlađi šampioni su: Pete Sampras (19 godina, 1990.) i Tracy Austin (16, 1979.).

Ove godine turnir je prilično okrnjen jer na njemu neće nastupiti Novak Đoković (nije mu dopušten ulazak u SAD), a nema ni Zvereva i Opelke, ali će zato nakon četiri godine ponovno u paru zaigrati sestre Williams, Serena i Venus.

Među petorkom koja će ove godine predstavljati Hrvatsku u pojedinačnoj konkurenciji US Opena, troje od njih već je okusilo slast pobjede. Marin Čilić je, kao što znamo, osvojio taj turnir 2014. (i to mu je zasad jedini naslov na Grand Slam turnirima, uz još dva finala), a Borni Ćoriću i Ani Konjuh to je pošlo za rukom u juniorskoj konkurenciji i to iste godine - 2013. Kad tome pridodamo i igrače parova, dobivamo još jednog pobjednika - Matu Pavića, njemu je to uspjelo 2018. godine u kombinaciji s Marachom. Na drugoj strani, među poraženima u finalu, bili su tada Nikola Mektić, Matin sadašnji partner, i Nizozemac Koolhof.

I ove godine US Open očekujemo s puno ambicija. Neposredno uoči tog turnira Ćorić je osvojio Masters 1000 turnir u Cincinnatiju, a kako je Čiliću Flushing Meadows njegov drugi dom, možda dočekamo njihov međusobni sraz u osmini finala. No, Borna i Marin prije svega moraju “riješiti” suparnike u prvom kolu, obojica su dobili kvalifikante: Čilić kao 15. nositelj ide na Nijemca Marterera, 157. tenisača svijeta, a Ćorić kao 25. nositelj na Francuza Couacauda, 194. na ATP listi (u trećem kolu ga vjerojatno čeka Alcaraz).

Težak ždrijeb za djevojke

Djevojke imaju jako težak ždrijeb: Petra Martić na startu igra protiv Ruskinje Varvare Gračeve (62. s WTA liste), dok će suparnica Donne Vekić (kojoj je najbolji rezultat na US Openu četvrtfinale iz 2019.) biti 18. tenisačica svijeta, još jedna Ruskinja Veronika Kudermetova. Ana Konjuh će pak, u povratničkom meču nakon ozljede fibule lijeve noge, igrati protiv 15. tenisačice svijeta Brazilke Beatriz Haddad Maije. Donna i Ana će na teren već prvog dana, u ponedjeljak.

Otvoreno prvenstvo SAD-a nudi puno bodova (pobjednicima po 2000), ali i puno dolara. Ovogodišnji nagradni fond iznosi 53,4 milijuna USD, pobjednicima će pripasti po 2,6 milijuna, a samo za nastup dobiva se po 80.000 USD. Želimo našima dobru berbu u Flushing Meadowsu.

