Bio je u Kekovoj šampionskoj Rijeci, a danas se vraća kao treći najbolji strijelac svijeta

Na Rujevici, odnosno po novome, na Stadionu Dean Šćulac u Rijeci, danas bi trebao zaigrati treći najbolji golgeter svijeta u ovoj sezoni. Već ova rečenica sama po sebi nosi dovoljnu važnost i posebnost, a kad k tome dodamo da je još riječ o Hrvatu, ali i o bivšem igraču HNK Rijeke, onda se važnost i posebnost itekako multipliciraju. Naravno, riječ je o kom drugom nego o 26-godišnjem Križevčaninu Franku Kovačeviću, čije Celje danas gostuje kod Rijeke u sklopu posljednjeg, šestog kola glavne faze Konferencijske lige.

Kane, Mbappé i Franko

Ljestvica najboljih golgetera svijeta u klupskom nogometu, po učinku u svim natjecanjima izgleda ovako; prvo mjesto dijele kapetan engleske reprezentacije i centarfor Bayerna Harry Kane te portorikanski napadač iz tamošnjeg Metropolitana Jorge Rivera s po 28 golova, a treće mjesto Kylian Mbappé i Franko Kovačević s po 25 golova. Dakle, ako priču suzimo samo na europske klubove, Franko je na diobi drugog mjesta, i to u uistinu najelitnijem mogućem društvu.

Bio bi taj učinak od 25 golova u 26 nastupa vjerojatno još i bolji da Kovačevića nedavno nije zadesila jedna manja ozljeda, zbog koje je propustio tri posljednje utakmice Celja. Za dvoboje protiv Kopera i Olimpije zbog ozljede nije bio ni u zapisniku, dok je u najrecentnijoj utakmici protiv Primorja kao rekonvalescent ostao na klupi za pričuve. Vidjelo se da hrvatski centarfor nedostaje momčadi sjajnog španjolskog stručnjaka Alberta Riere, budući da je Celje u te tri utakmice upisalo po jednu pobjedu, remi i poraz, što je znatno slabiji učinak u odnosu na dosadašnje prezentacije lidera slovenskog prvenstva. Podsjetimo, Celje je trenutačno uvjerljivo prva momčad slovenskog prvog ranga s 43 boda na kontu nakon 18 kola, čak 12 bodova više od prvih pratitelja na ljestvici, Maribora i Kopera. S tim na umu, ove posljednje utakmice puno govore o tome koliko je Kovačević nedostajao momčadi Celja. Po napisima iz poznatih slovenskih tiskovina (Siol, SK Slovenija, Nogomania i 24ur) nagađanja i insajderske informacije naginju prema tome da bi Kovačević trebao biti starter protiv Rijeke.

Kao što smo naglasili u samom uvodu, Kovačevićev put je u jednoj dobroj mjeri povezan i s Rijekom. Zapravo, bila mu je to prva situacija u karijeri u kojoj se otisnuo iz svojeg rodnog kraja, kad je s 15 godina otišao iz Bjelovara u Rijeku. Imao je tada i ponude iz Dinama i Hajduka, no otišao je put Rijeke zato što su mu blizu Rijeke, točnije u Opatiji, tada živjeli baka i djed, što je za tadašnjeg klinca koji se treba prilagođavati na novu sredinu bio presudan faktor. U Rijeci je proveo dvije godine, u prvoj godini je igrao za kadete i apsolutno dominirao kao napadač, a većinu druge sezone je proveo trenirajući sa seniorskom momčadi.

Ancelotti nazvao majku

I nije to bila bilo kakva momčad, Kovačević se učio radeći s onom kultnom momčadi u sezoni 2016./2017. koja je pod vodstvom Matjaža Keka osvojila dvostruku krunu u Hrvatskoj. Konstantno je trenirao sa seniorima te nastupao u prijateljskim utakmicama. Kek mu je bio prvi trener u seniorskom nogometu, a Kovačević je u brojnim intervjuima istaknuo koliko mu je Kek pomogao u toj najranijoj fazi seniorske karijere. Slovenski strateg htio je da Kovačević ostane u Rijeci i iduće sezone, no naš napadač se tada ipak odlučio za Hajduk. Ne smije se zaboraviti činjenica da je Kovačević taman za vrijeme igranja u Rijeci bio i na probi u Bayernu iz Münchena na koju ga je osobno pozvao jedan od najboljih trenera svih vremena, legendarni Carlo Ancelotti koji je zapravo okrenuo broj Frankove majke. Bayern ga je tada htio zadržati u svojem juniorskom pogonu, no Kovačević više nije htio igrati juniorski nogomet pa se stoga odlučio za Hajduk.

Od tada, pa sve do danas, Kovačević je prošao "sito i rešeto". Redom je igrao za Hajduk, Rudeš, Hoffenheim, Cincinnati, Pafos, Domžale, Wehen i Gangwon. Osim jedne istaknute sezone u Domžalama u kojoj je imao učinak od 12 golova i šest asistencija, jednostavno se zbog velikog broja okolnosti nije uspio ili mogao dokazati u pravom svjetlu, sve do ovog ljeta kad je došao u Celje kod Riere koji ga je mjesecima prije zvao i molio ga na dolazak.

Dakle, ova utakmica će definitivno za Kovačevića imati svojevrsnu posebnu notu, što je u nekoliko navrata i sam naglasio. A sa strane Rijeke ne treba previše govoriti o posebnosti, jer vrlo vjerojatno hrvatsku momčad samo pobjeda vodi u nokaut-fazu natjecanja, dok Celje sigurno ide dalje