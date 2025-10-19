Talijanke postale u Ciboni kraljica i princeza, ali je sjajna bila i naša Tamara

Talijanka Sofia Maffeis okrunjena je kraljicom 9. FIG Aura Cupa, dok je njezina sunarodnjakinja Ludovica Ajello juniorska princeza.

U spektakularnom natjecanju u KC Dražen Petrović koje je službeno otvorio predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Marijo Možnik, oduševila je hrvatska reprezentativka Tamara Artić (GK Vindija) koja je uz brončani višebojski trofej osvojila čak četiri medalje u pojedinačnim finalima.

Varaždinka je bila zlatna u vježbama s loptom i trakom, te srebrna s čunjevima i obručem.

- Jako sam zadovoljna sa sve četiri vježbe koje sam izvela u finalu. Dala sam sve od sebe i pokazala da mogu sve četiri vježbe napraviti kako treba.

Samo mi je malo žao što u petak nisam tako odradila, možda bih večeras bila okrunjena. Ali, nema veze. Sljedeće godine je nova prilika, a ovo sjajna najava za taj pohod na krunu - rekla je hrvatska junakinja na Aura Cupu, Tamara Artić.

Već tradicionalno, kraljicu i princezu okrunila je osnivačica ovog velikog natjecanja, naša proslavljena ritmičarka, a danas vrhunska trenerica i izbornica seniorske reprezentacije Hrvatske, Nika Crevatini, dok je vrijedne novčane nagrade najboljim višebojkama predao predsjednik GK Aura, Robert Crevatini.

Kraljica Maffeis uz ukupnu pobjedu i krunu, osvojila je zlato s obručem, dok je najbolja s čunjevima bila prošlogodišnja princeza Aura Cupa, Margherita Fucci.

Talijanke su potpuno dominirale i u juniorskoj konkurenciji. Uz princezu Ajello koja je bila zlatna i u vježbi s loptom, i preostala zlata otišla su u ovu zemlju.

Enrica Marletta zlatna je s čunjevima, Flavia Cassano s obručem, a Margot Godioz Elodie s trakom.

Hrvatska ritmika u seniorskom FIG finalu uz Artić imala je još dvije predstavnice, članice GK Aura. Reprezentativka Gresa Ramadani bila je peta s čunjevima i šesta s obručem, a Lua Cizel peta s loptom i sedma s trakom.

Juniorsku reprezentaciju predstavljale su Aurine Nea Senzen i Nika Pfeifer. Nea je zauzela peto mjesto s čunjevima, osma s trakom i deveta s obručem, a Nika osma s loptom.