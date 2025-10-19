Evo zašto je Garcia donio prvu pobjedu Hajduku u Puli nakon dvije godine!

Nogometaši Hajduka uvjerljivo su slavili u 10. kulu Supersport HNL-a na gostovanju kod Istre 1961 u Puli. Završilo je 3:0 za Splićane. Malo ispod radara prošao je podatak da Hajduk do danas popodne u Puli nije slavio dvije godine! Splićani su Istru u gostima zadnji put pobijedili krajem studenoga 2023. godine kada su strijelci bili Marko Livaja i Emir Sahiti, a na klupi Hajduka sjedio je Mislav Karoglan. Ozlijeđenog Livaje danas popodne nije bilo u momčadi Hajduka, a kada su takve okolnosti, onda navijači splitske momčadi u pravilu strepe. Posebice ako se uzme u obzir koliko Livaja znači ovoj momčadi Hajduka.

Gonzalo Garcia dočekan je s puno negodovanja na Aldo Drosini. Osim uvredljivog transparenta, domaći navijači su ga izviždali, čini se, još mu nisu oprostili odlazak u Hajduk. 'Nije u šoldima sve..' - poručili su Demoni svom bivšem treneru.

Podsjetimo, Garcia je Istru vodio u dva navrata i ostavio značajan trag, pobjeđivao je Dinamo, Rijeku i Hajduk.

A takav učinak u konačnici mu je i donio trenersku ponudu s Poljuda. Sigurno ni Garcia nije mogao znati u kojem će smjeru otići utakmica, no za Splićane je sve ovaj put išlo glatko, vjerojatno i lakše od očekivanog. Splićani su bili dominantni, a sve zahvaljujući činjenici da je Garcia u svojoj momčadi imao nekoliko raspoloženih igrača. Hajdukova trenera zasigurno ponajviše veseli činjenica da je Ante Rebić pokazao prve znakove stabilnije izvedbe. Uostalom, zbog toga je i doveden na Poljud. No, svoj dan je imao dvostruki strijelac Michele Šego.

Splićani su poveli u 22. minuti kada je Hrgović ubacio s lijeve strane, lopta je došla do Almene koji je s desetak metara pogodio suprotni kut za 1:0.

U korist teze da se Rebić polako, svakako ide i situacija iz 42. minute kada je Hajdukov napadač asistirao Šegi za drugi pogodak Splićana. Šego je pogotkom u 77. minuti postigao konačan omjer.Utakmicu u Puli gledao je i. Bivši trener Dinama, još uvijek čeka angažman, a u međuvremenu očito aktivno prati zbivanja u našem nogometu.