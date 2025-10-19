Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 108
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
Trijumf Splićana

Evo zašto je Garcia donio prvu pobjedu Hajduku u Puli nakon dvije godine!

Istra 1961 i Hajduk sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a
Sasa Miljevic/PIXSELL
Autor
Željko Janković
19.10.2025.
u 18:00

Splićani su Istru u gostima zadnji put pobijedili krajem studenoga 2023. godine kada su strijelci bili Marko Livaja i Emir Sahiti, a na klupi Hajduka sjedio je Mislav Karoglan

Nogometaši Hajduka uvjerljivo su slavili u 10. kulu Supersport HNL-a na gostovanju kod Istre 1961 u Puli. Završilo je 3:0 za Splićane. Malo ispod radara prošao je podatak da Hajduk do danas popodne u Puli nije slavio dvije godine! Splićani su Istru u gostima zadnji put pobijedili krajem studenoga 2023. godine kada su strijelci bili Marko Livaja i Emir Sahiti, a na klupi Hajduka sjedio je Mislav Karoglan. Ozlijeđenog Livaje danas popodne nije bilo u momčadi Hajduka, a kada su takve okolnosti, onda navijači splitske momčadi u pravilu strepe. Posebice ako se uzme u obzir koliko Livaja znači ovoj momčadi Hajduka.  

Gonzalo Garcia dočekan je s puno negodovanja na Aldo Drosini. Osim uvredljivog transparenta, domaći navijači su ga izviždali, čini se, još mu nisu oprostili odlazak u Hajduk. 'Nije u šoldima sve..' - poručili su Demoni svom bivšem treneru.

Podsjetimo, Garcia je Istru vodio u dva navrata i ostavio značajan trag, pobjeđivao je Dinamo, Rijeku i Hajduk.

A takav učinak u konačnici mu je i donio trenersku ponudu s Poljuda. Sigurno ni Garcia nije mogao znati u kojem će smjeru otići utakmica, no za Splićane je sve ovaj put išlo glatko, vjerojatno i lakše od očekivanog. Splićani su bili dominantni, a sve zahvaljujući činjenici da je Garcia u svojoj momčadi imao nekoliko raspoloženih igrača. Hajdukova trenera zasigurno ponajviše veseli činjenica da je Ante Rebić pokazao prve znakove stabilnije izvedbe. Uostalom, zbog toga je i doveden na Poljud. No, svoj dan je imao dvostruki strijelac Michele Šego.
Splićani su poveli u 22. minuti kada je Hrgović ubacio s lijeve strane, lopta je došla do Almene koji je s desetak metara pogodio suprotni kut za 1:0. 

VEZANI ČLANCI: 

U korist teze da se Rebić polako diže u formi, svakako ide i situacija iz 42. minute kada je Hajdukov napadač asistirao Šegi za drugi pogodak Splićana. Šego je pogotkom  u 77. minuti postigao konačan omjer. 
Utakmicu u Puli gledao je i Nenad Bjelica. Bivši trener Dinama, još uvijek čeka angažman, a u međuvremenu očito aktivno prati zbivanja u našem nogometu. 
Ključne riječi
Garcia HNL Istra Hajduk

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar rubinet
rubinet
18:15 19.10.2025.

Ima tu nekoliko čimbenika. NK Istra je slabija no lani. HNK Hajduk ima drukčijeg trenera . Nije igrao Livaja.Zaigrao bolje Rebić. Razno.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još