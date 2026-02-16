Simon i Forgač govorit će o tome kamo ide hrvatska košarka i kako je uspio FNC

Ekonomski fakultet u Zagrebu 20. veljače 2026. godine bit će domaćin studentske konferencije SPORTONOMICS 2026, projekta koji spaja sport i ekonomiju te okuplja studente i mlade zaljubljenike u sport, većinom studente ekonomije i srodnih društvenih područja. Konferenciju organizira Financijski klub, vodeća studentska udruga u Hrvatskoj koja okuplja studente zainteresirane za financije, s ciljem razvoja znanja i vještina kroz edukacije, praktična iskustva i umrežavanje s profesionalcima, te poticanja pozitivnih promjena u društvu, gospodarstvu i financijskom sektoru. Na konferenciji se očekuje oko 200 sudionika, a program započinje u 15 sati košarkaškim panelom koji predstavlja središnji dio događaja. U trenutku kada se košarka u Hrvatskoj nalazi na svojevrsnoj prekretnici, između financijskih ograničenja, odlazaka mladih igrača i potrage za održivim razvojnim modelom domaće lige, panel donosi raspravu iz više ključnih perspektiva, od Saveza i klubova do šireg sportskog i medijskog okruženja.

Jedan od sudionika panela je Krunoslav Simon, bivši dugogodišnji hrvatski reprezentativac s bogatom međunarodnom karijerom, tijekom koje je nastupao za KK Zagreb, Unicaju, Milano, Kuban i Anadolu Efes, s kojim je ostvario najveće klupske uspjehe na europskoj razini. Nakon završetka igračke karijere Simon danas obnaša funkciju sportskog direktora Hrvatskog košarkaškog saveza te sudjeluje u kreiranju sportskih i organizacijskih smjernica koje izravno utječu na smjer u kojem se košarka u Hrvatskoj razvija, kako na reprezentativnoj, tako i na klupskoj razini. Razvojnu klupsku perspektivu predstavlja Vedran Modrić, sportski direktor Cedevite Junior, kluba koji se posljednjih godina profilirao kao jedan od rijetkih sustavnih razvojnih projekata u hrvatskoj košarci. U specifičnim okolnostima domaćeg sportskog tržišta Cedevita Junior nastoji uskladiti razvoj mladih igrača, natjecateljske ciljeve i financijsku realnost, uz paralelne nastupe u domaćim i europskim natjecanjima, pri čemu je razvoj igrača postavljen kao temelj dugoročne strategije kluba.

Treći sudionik košarkaškog panela je Dino Bošnjaković, bivši član Uprave KK Cibona, koji donosi iskustvo upravljanja jednim od najvećih i najtrofejnijih klubova u povijesti hrvatske košarke. Njegova perspektiva otvara pitanja organizacijske stabilnosti, izbora natjecanja i dugoročne vizije kluba u kontekstu izazovnih financijskih i tržišnih uvjeta u kojima košarka u Hrvatskoj danas funkcionira. Raspravu će moderirati novinar i sportski komentator.

Panel će se baviti ključnim temama vezanim uz stanje i budućnost košarke u Hrvatskoj, uključujući financijske i organizacijske modele, odnos domaće lige s regionalnim i europskim natjecanjima, medijsku vidljivost i marketing, razvoj mladih igrača te promjene u europskom košarkaškom sustavu.

U nastavku programa slijedi FNC panel, koji donosi drukčiju, ali jednako relevantnu perspektivu sportskog biznisa, onu borilačkih sportova. Sudjeluju Dražen Forgač, osnivač i izvršni direktor organizacije Fight Nation Championship, te Matej Filipčić, zadužen za marketinški i komunikacijski segment organizacije, dok panel moderira Tom Medek. FNC je u posljednjih nekoliko godina izrastao u jednu od najprepoznatljivijih MMA organizacija u regiji, s rasprodanim dvoranama, snažnim digitalnim dosegom i jasno izgrađenim brendom, a panel će otvoriti teme monetizacije sportskog sadržaja, izgradnje fan baze, uloge medija i organizacijskih izazova iza velikih sportskih evenata.

Završni dio konferencije čini 1v1 talk Wings for Life, u kojem sudjeluje Zoran Kosanović, iskusni menadžer s dugogodišnjim iskustvom u marketingu i strateškom razvoju. Nakon niza godina provedenih u Red Bull Hrvatska, danas djeluje kao savjetnik Uprave brenda Pipi, te je pokretač i glavni organizator projekta Wings for Life World Run u Hrvatskoj, globalne humanitarne utrke koja se istovremeno održava u brojnim gradovima diljem svijeta. U razgovoru će se osvrnuti na organizaciju velikih međunarodnih projekata te povezivanje sporta, biznisa i društvene odgovornosti.