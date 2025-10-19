Dinamov igrač briljira na posudbi u Poljskoj: 'Igra u stilu najboljih...'

Već smo zadnjih tjedana pisali o tome kako Mauro Perković ove sezone u Poljskoj igra u sjajnoj formi. Izvedba ovog Dinamovog nogometaša na posudbi u poljskoj Cracoviji svaki tjedan je sve bolja. U zadnjem je kolu Perković opet zabio pogodak u 2:0 pobjedi svoje momčadi nad Rakowom u 12. kolu poljske Ekstraklase. Za domaćine golove su zabili Martin Minchev u 33. minuti i Mauro Perković u 51. minuti.

Perković je pretrčao cijeli teren, u kontri koju su povukla njegova dva suigrača. No, izgubili su loptu, a hrvatski 22-godišnjak je uzeo odbijenu loptu, lažnjakom izbacio braniča i preciznim udarcem pogodio donji desni kut.

Perković je zasluženo proglašen igračem utakmice jer je, osim pogotka, bio daleko najraspoloženiji na terenu. Poljski mediji prepuni su hvale za izvedbu našeg nogometaša koji igra na poziciji beka-krila.

Njegovo priključivanje iz drugog plana zaista je u stilu najboljih bočnih igrača velikih klubova, smatraju u Poljskoj. U ovom je trenutku sigurno najbolji igrač poljske lige na svojoj poziciji. Ove je sezone postigao pet pogodaka, uz tri asistencije!