Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 91
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TRI ZLATNE MEDALJE

Pet medalja hrvatskih paratletičara u Dubaiju

Mikela Ristoski
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Hina
14.02.2026.
u 15:00

Mikela Ristoski je pobijedila u skoku u dalj T20 sa 5.04m, slavio je i Velimir Šandor (F52) u bacanju diska F51, 52, 53 sa 16.90m iz treće serije, te Željka Brdar, u bacanju kugle F56 sa 6.64m.

Sezona paraatletskih natjecanja započela je u Dubaiju sa WPA Grand Prix mitingom na kojem je nastupilo osam hrvatskih paraatletičara.

Hrvatski predstavnici osvojili su pet medalja - tri zlata, te dvije bronce.

Mikela Ristoski je pobijedila u skoku u dalj T20 sa 5.04m, slavio je i Velimir Šandor (F52) u bacanju diska F51, 52, 53 sa 16.90m iz treće serije, te Željka Brdar, u bacanju kugle F56 sa 6.64m.

Erik Fabian Kaurin (F46) osvojio je brončanu medalju u bacanju kugle F42, 46 sa hicem 14.00m, a treći je bio i Marin Županović u bacanju diska F54, 55 sa 21.10m. Županović je nastupio i u bacanju koplja F53, 54, 55, 56, 57 zauzevši šesto mjestio sa 21.41m.

Osim što je slavila u bacanju kugle, Željka Brdar je sa 14.96m postavila državni rekord u bacanju koplja F56, a prijašnji državni rekord, ujedno i svoj osobni rekord, poboljšala je za čak 98cm. Ukupno je zauzela je četvrto mjesto.

Četvrti je bio i Mirnes Omerhodžić, i to u bacanju čunja F51 sa rezultatom 24.38m iz prve serije.

Državni rekord je postavila i Martina Krog u bacanju kugle F46 s rezultatom 10.14m, na koncu je bila peta. Dorian Kocek (T37) je, u svojom prvom nastupu na mitingu iz WPA Grand Prix serije, diskvalificiran u utrci na 100m T37, 38 nakon pogrešnog starta, dok je na 200m T37 istrčavši državni rekord sa 31.44 sekundi. Dorian je utrku u konkurenciji T35, 37, 38 završio na osmom mjestu.

Tijekom ove godine održat će se još sedam Grand Prix mitinga u New Delhiju, Rabatu, Jaliscu, Nottwilu, Tunisu, Olomoucu i Caliju.

Ključne riječi
Atletika paraatletika

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!