Khaleb McRae istrčao svjetski rekord, čeka se potvrda

Američki atletičar Khaleb McRae (25) istrčao je svjetski rekord od 44.52 sekunde na 400 metara u dvorani na Tyson Invitationalu, manjem natjecanju u Fayettevilleu u američkoj saveznoj državi Arkansas.

Međunarodna atletska federacija sada mora potvrditi njegovo vrijeme kao rekord.

World Athletic je prethodno iz tehničkih razloga odbacilo brže vrijeme Kanađanina Christophera Moralesa Williamsa, koji je 2024. godine pobijedio na sveučilišnom natjecanju u Fayettevilleu s vremenom od 44.49 sekundi. Međutim, njegov rekord nije priznat zbog startnih blokova koji su korišteni na tom natjecanju.

McRae, osvajač srebrne medalje u štafeti 4x400 m na prošlogodišnjem Svjetskom prvenstvu u Tokiju, trčao je u Fayettevilleu brže od dosadašnjeg svjetskog rekorda koji je držao njegov sunarodnjak Kerron Clement, koji je u upravo u Fayettevilleu 2005. godine postigao vrijeme od 44.57 sekundi.

"Dobro sam trenirao, a kada sam prošli tjedan na treningu istrčao 44.72 pomislio sam: "Treneru, mislim da sam spreman trčati nešto brzo. Došli smo ovdje s očekivanjem da mogu oboriti svjetski rekord. Izašao sam na stazu i uspio," kazao je McRae.

Amerikanac Michael Norman također, je trčao 44.52 sekunde u College Stationu u Teksasu 2018. godine, ali njegovo vrijeme također nije potvrđeno.

Na Tyson Invitationalu je zabljesnula i olimpijska pobjednica na 100 m Julien Alfred koja je pretrčala 60 m za 6.99 sekundi, što je najbrže vrijeme na svijetu ove sezone.

Odličan je bio i Amerikanac Jordan Anthony koji je 60 m pretrčao za 6.43 sekunde, daleko najbržim vremenom na svijetu ove sezone, što ga je plasiralo među 10 najboljih svih vremena.