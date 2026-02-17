Stanari zagrebačkog kvarta bijesni: ‘Automobile nam premazuje crnom mašću’

Netko crnom mašću premazuje automobile na Srednjacima. Prema komentarima u kvartovskoj Facebook grupi u kojoj je jedna Zagrepčanka pitala susjede događa li se isto i njima, zabilježeno je više takvih slučajeva. "I nama, već dva puta", "Meni su prije mjesec i pol dana zadnji put", "Jedan baca ljepilo po autima u Gajevu", "neki sijedi fini gospon' baca hranu po autima i maže crnu masu po vratima ili bijelu ljepljivu pjenu", pišu u grupi.

U jednom od komentara, pak, Zagrepčanin daje i svoje objašnjenje: "Pa problem je jasan, samo četiri nebodera su, više od 1000 stanova. Koliko imaju parkirnih mjesta? Dok ne izgrade nova, problemi su sve veći. Polijevanje je najgore rješenje, ali što ako se postave stupići po pješačkim stazama, to je legalno rješenje. Jedino nova parkirna mjesta su spas pa sad hoće li pod zemlju ili u zrak ne znam, ali za početak recimo na livadu iza potoka. Ne kužim kako godinama nije problem stati na pješački gdje gledam majke s kolicima kako ne mogu proći, parkiranja pred garažama, pred ulazima, na požarnim putevima, ali nikad nitko nije stao na tu praznu livadu gdje nikome ne bi smetao. Pa kak'?", napisao je.