Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 110
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TRAGIČAN DOGAĐAJ

Otac sportaša došao na utakmicu pa ubio vlastitu kćerku, bivšu suprugu pa sebe

Ubojstvo
Printscreen
VL
Autor
Vecernji.hr
17.02.2026.
u 12:27

Na mjestu događaja preminula je bivša supruga, dok je još jedan član obitelji stradao na putu do bolnice. Neslužbene informacije navode da je Dorgan ubio i vlastitu kćer.

Na hokejaškoj utakmici u Pawtucketu u američkoj saveznoj državi Rhode Island došlo je do pucnjave u kojoj su tri osobe poginule, a tri su ozlijeđene. Snimke s društvenih mreža pokazuju trenutak kada se začula pucnjava, što je izazvalo paniku među sportašima i gledateljima.

Napadač je bio 56-godišnji Robert Dorgan, otac jednog od igrača. Prema prvim informacijama, pucnjava je rezultat obiteljske svađe. Na mjestu događaja preminula je bivša supruga, dok je još jedan član obitelji stradao na putu do bolnice. Neslužbene informacije navode da je Dorgan ubio i vlastitu kćer.

Vlasti su kasnije potvrdile da je napadač mrtav, pretpostavlja se da je izvršio samoubojstvo. Načelnica policije Tina Goncalves rekla je da je napad bio planiran i da je riječ o obiteljskom sukobu koji je eskalirao na najgori mogući način.
Ključne riječi
ubojstvo utakmica

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!