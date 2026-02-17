Otac sportaša došao na utakmicu pa ubio vlastitu kćerku, bivšu suprugu pa sebe

Na hokejaškoj utakmici u Pawtucketu u američkoj saveznoj državi Rhode Island došlo je do pucnjave u kojoj su tri osobe poginule, a tri su ozlijeđene. Snimke s društvenih mreža pokazuju trenutak kada se začula pucnjava, što je izazvalo paniku među sportašima i gledateljima.

Napadač je bio 56-godišnji Robert Dorgan, otac jednog od igrača. Prema prvim informacijama, pucnjava je rezultat obiteljske svađe. Na mjestu događaja preminula je bivša supruga, dok je još jedan član obitelji stradao na putu do bolnice. Neslužbene informacije navode da je Dorgan ubio i vlastitu kćer.

Vlasti su kasnije potvrdile da je napadač mrtav, pretpostavlja se da je izvršio samoubojstvo. Načelnica policije Tina Goncalves rekla je da je napad bio planiran i da je riječ o obiteljskom sukobu koji je eskalirao na najgori mogući način.