Regata SailGP Auckland prekinuta nakon sudara jedrilica

Jedriličarska regata SailGP Auckland prekinuta je prvog dana natjecanja nakon sudara novozelandske jedrilice Black Foils i jedrilice DS Team France pri čemu su ozlijeđena dvojica jedriličara.

Incident se dogodio nedugo nakon početka treće regate dana, kada se jedrilica Black Foils pri velikoj brzini sudarila s francuskom ekipom čiji kormilar Quentin Delapierre nije uspio izbjeći udes.

Organizatori SailGP-a odmah su pokrenuli operaciju spašavanja potvrdivši kako su svi članovi posade pronađeni na brodovima, no dvojica jedriličara, po jedan iz svake ekipe su ozlijeđena, ali u stabilnom stanju.

"Mislim da je novozelandski brod prilično uništen, a naš lijevi trup je u lošem stanju. Vidjet ćemo što će se dogoditi sutra. Ne mislim da ćemo moći sudjelovati u utrci, ali sve je moguće, pa ćemo vidjeti," kazao je Delapierre.

Australija je pobijedila u prvoj regati na Auckland SailGP-u, prije nego što je Novi Zeland odnio pobjedu u drugoj.

SailGP je međunarodno natjecanje koje uključuje brze utrke u identičnim F50 katamaranima sposobnim za brzine veće od 100 km/h.

Flota SailGP-a ima 13 brodova, a liga suprotstavlja nacionalne timove jedne protiv drugih u nizu regata koje se održavaju na kultnim lokacijama diljem svijeta.

Prva regata je održana u Perthu, a nakon Aucklanda slijede natjecanja u Sydneyju, Rio de Janeiru, Bermudi, Valenciji, Dubaiju...