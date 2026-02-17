Kolinda Grabar Kitarović poslala jasnu poruku za budućnost Olimpijskih igara

Bivša hrvatska predsjednica, a sada članica Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO) i predsjednica MOO-ova odbora za izbor domaćina olimpijskih igara Kolinda Grabar Kitarović sudjelovala je na okruglom stolu u Slovenskoj kući u Cortini d'Ampezzo te ustvrdila kako će u budućnosti biti manje domaćina Igara koji će se izmjenjivati. U prilog takvom stavu ide briga za okoliš kao i stav MOO-a kako bi se ZOI trebale prilagođavati domaćinu, a ne obratno. To bi u praksi značilo kako će ubuduće biti pet do šest lokacija koje će ugošćavati ZOI.

"U procesu odabira domaćina otvaramo sva važna poglavlja među kojima su i utjecaj na okoliš, gospodarstvo te ukupna korist za lokalno stanovništvo. Zašto bismo gradili objekte koji potom padaju na teret lokalnih vlasti koji onda imaju manje sredstava za školstvo i ostale socijalne potrebe", kazala je Grabar Kitarović.

Uz bivšu hrvatsku predsjednicu okruglom stolu prisustvovali su i monegaški knez Albert II te predsjednik Međunarodnog skijaškog saveza (FIS) Johan Eliasch.

"MOO je odlučan pridonijeti boljem svijetu kroz sport, a na tom put nas čekaju brojni izazovi i ne smijemo griješiti. Zato moramo smanjtii naše negativne uplive na naše življenje. Na ovim Igrama na sjeveru Italije upotrijebljeno je 85 posto već postojećih sportskih objekata i samo dva potpuno nova. Igre protiču u okolini koja ima dugu tradiciju zimskih sportova koji su desetljećima uključeni u lokalno gospodarstvo i važan su njegov dio. To su smjernice kojima ćemo nastaviti", rekao je knez Albert.

Eliasch smatra kako će buduće ZOI biti manje zahtjevne za izvedbu, a samim time i jeftijine.

"Zašto graditi staze koje se kasnije neće upotrebljavati? U Italiji sada imamo izvrsna natjecanja u kojima su u prvom planu sportaši, a ujedno su i sjajni doživljaji za gledatelje", kazao je Eliasch.