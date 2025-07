Talijani ponovo briljiraju u Umagu: 'Sretan sam što sam ponovo u finalu'

Luciano Darderi postao je osmi talijanski tenisač koji je stigao do finala ATP turnira u Umagu pobijedivši u prvom polufinalnom dvoboju 35. izdanja Plava Laguna Croatia Opena Argentinca Camila Uga Carabellija sa 7-6 (6), 6-3. Bio je to njihov prvi međusobni dvoboj na ATP Touru, ali su prije toga odigrali jedan meč na ITF World Touru i još šest na Challenger Touru. Darderi je do umaškog dvoboja vodio sa 4-3 i imao je niz od tri uzastopne pobjede, a posljednju je ostvario na prošlogodišnjem Challengeru u Torinu. Sve su dvoboje odigrali na zemljanoj podlozi.

Camilo Ugo Carabelli, 51. tenisač svijeta, koji je u svom četvrtom polufinalu na ATP Touru tražio put prema premijernom finalu, u prvom je setu bio potpuno ravnopravan suparnik drugom nositelju, 46. na ATP ljestvici, koji je u Umag došao kao pobjednik Bastada. Obojica su bili bez prilike za oduzimanje servisa pa je odluka o osvajaču prve dionice meča pala u 'tie-breaku'. U njemu je Darderi kod rezultata 5-5 izgubio prvi poen na drugom servisu u prvom setu (13/14), čime je Ugo Carabelli došao do set-lopte.

No, 23-godišnji Talijan je odgovorio osvajanjem tri poena u nizu, što mu je donijelo prvi set. "Bio je to vrlo važan trenutak. Ostao sam fokusiran. U prvom setu sam se dosta mučio. Bio sam suočen sa set-loptom, ali sam se borio i izvukao. U drugom setu sam počeo puno bolje igrati i jako sam sretan što sam došao do drugog finala u nizu", rekao Darderi nakon slavlja na stadionu Goran Ivanišević, gdje će se u subotu (20 sati) boriti za svoj četvrti naslov u karijeri, a treći u ovoj godini.

Ulaskom u finale pridružio se Carlosu Alcarazu (četiri finala na zemlji) i Sebastianu Baezu (tri finala), jedinoj dvojici tenisača koji su u ovoj sezoni igrali u najmanje tri finala na zemljanoj podlozi. U subotu će pokušati postati četvrti talijanski pobjednik u Umagu, nakon Fabija Fogninija (2016.), Marca Cecchinatta (2018.) i Jannika Sinnera (2022.).

Darderi u finalu čeka boljeg iz dvoboja četvrtog nositelja, najboljeg bosnsko-hercegovačkog tenisača Damira Džumhura, i Španjolca Carlosa Tabernera, koji je u osmini finala svladao branitelja naslova i prvog nositelja turnira, Argentinca Francisca Cerundola. "Pripremat ću se kao i za svaki drugi meč. Nadam se da će oni igrati četiri sata. Nadam se da ću sutra igrati kao u prethodna tri meča ovdje", rekao je Darderi uz širok osmijeh.