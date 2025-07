Đoković je uzrok Ivaniševićevog trenerskog neuspjeha? Srbi ga kritiziraju: 'Naučio je na teži način'

Vijest o iznenadnom prekidu suradnje između Gorana Ivaniševića i Stefanosa Tsitsipasa nije promaknula pažnji srpskih medija. Posebno je zanimljivo kako su ondje interpretirali cijelu situaciju, pritom naglašavajući Ivaniševićevu dugogodišnju suradnju s Novakom Đokovićem kao ključni razlog problema koje sada ima legendarni hrvatski tenisač.

Portal Mondo.rs u naslovu poručuje: "Novak je nesvjesno upropastio Ivaniševića: Nitko na svijetu ne može podnijeti što je sam tražio", sugerirajući da se Ivaniševićev stil rada, koji je razvio tijekom godina provedenih uz Đokovića, nije pokazao kompatibilnim s novim igračima. U tekstu navode: "Goran Ivanišević navikao je s Novakom Đokovićem biti otvoren, kritički nastrojen, baš zato što je to on tražio. Kada to pokuša Ivanišević sa drugim tenisačima i tenisačicama, vidi da su ‘mekani’ i ne ide. Đoković je često vikao na svoj stručni stožer i tražio je od Ivaniševića da mu direktno kaže što treba raditi, da s njim bude oštar u komunikaciji koliko je i on sam, da bude spreman kritizirati ga kada mora, međutim to ne vole svi tenisači i tenisačice. To je na teži način saznao Goran Ivanišević koji je poslije odlaska iz Novakovog tima neko vrijeme bio bez angažmana, a onda je trenirao Jelenu Ribakinu i Stefanosa Tsitsipasa i malo je reći da nisu 'kliknuli'."

FOTO Naša zlatna olimpijka više ne skriva novog dečka, otputovali su na ovu luksuznu destinaciju

Podsjetimo, suradnja Ivaniševića i Đokovića trajala je pet godina tijekom kojih je srpski tenisač osvojio čak devet Grand Slam naslova, a ukupno 29 trofeja. No, nakon njihovog razlaza, Ivanišević se upustio u dvije kratke suradnje, s Jelenom Ribakinom i Stefanosom Tsitsipasom, koje su obje završile vrlo brzo. S Ribakinom je suradnja trajala tek mjesec dana, a s Tsitsipasom samo dva mjeseca.

Prema informacijama iz grčkih medija, ključni trenutak koji je doveo do prekida suradnje s grčkim tenisačem bila je Ivaniševićeva izjava nakon poraza Tsitsipasa u 1. kolu Wimbledona, u kojem je meč predao zbog ozljede leđa. Ivanišević je tada izjavio: "On želi, ali ne radi ništa. Sve 'hoću, hoću', ali ne vidim taj pomak. Šokirao sam se, nikada nisam vidio nespremnijeg igrača u životu. Ja sam s ovim koljenom spremniji tri puta više od njega. Ovo je baš loše."

Tsitsipas nije ostao dužan, pa je za grčke medije kasnije izjavio: "Teško je funkcionirati kad ste pod vodstvom diktatora i kad vas okružuju ljudi koji govore loše o vama." Očito je da mu nisu dobro "sjeli" Ivaniševićevi komentari, a njihov odnos nije preživio taj javni sukob. Kako zaključuje Mondo.rs, jedan od najtrofejnijih trenera današnjice sada će vjerojatno dobro razmisliti o sljedećem angažmanu, dok će potencijalni suradnici biti znatno oprezniji – osobito ako znaju da ne mogu podnijeti ono što je Đoković tražio i tolerirao.