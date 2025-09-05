Talijani o novom pojačanju Dinama: 'Tužan kraj, nakon toga više nikad nije bio isti'

Dolazak Ismaela Bennacera (27) iz Milana u Dinamo na posudbu do kraja sezone, uz opciju otkupa ugovora, izazvao je veliko zanimanje talijanske javnosti. Vijest o ovom transferu snažno je odjeknula među medijima koji prate Milan, a reakcije se i dalje nižu. Za Dinamo je to jedan od najvećih dolazaka u povijesti, dok je za Milan odlazak igrača koji je na San Siru odradio 178 utakmica, postigao osam pogodaka i upisao 12 asistencija. Podsjetimo, Bennacer je 2019. godine na Afričkom kupu nacija ponio titulu najboljeg igrača turnira.

Gazzetta dello Sport piše da je Bennacer, umjesto ponuda iz Turske ili Saudijske Arabije, prihvatio izazov iz Hrvatske: "Igrač kojeg je otpisao trener Max Allegri odlazi u hrvatski klub kojeg vodi Zvonimir Boban. On je s Bennacerom razvio snažnu povezanost dok su zajedno bili u Milanu", navodi Gazzetta.

FOTO Mateo i Izabel Kovačić posjetili daleku zemlju! Otkriveno kojim su povodom išli i koga su podržali

"Bennacer ovog ljeta nije pozvan na Milanovu turneju po Dalekom istoku. Previše je sputavan ozljedama, a možda i previše sličan po ulozi na terenu Modriću, Jashariju i Ricciju, trojici playmakera ovog Milana. Bennacer je povremeno trenirao u Milanellu, imao je i fizičkih problema te je čekao rasplet", pojašnjavaju Talijani.

Poseban naglasak stavljen je na njegov unosan ugovor. "Ugovor od četiri milijuna eura po sezoni, koji Dinamo neće moći u potpunosti pokriti, otežao je njegovu budućnost. Zato Bennacer u kolovozu nije pronašao klub. Mislilo se da će Saudijska Arabija ili Turska biti njegova prirodna odredišta. No stigao je poziv iz Zagreba", piše Gazzetta, podsjećajući i na njegovu tešku ozljedu u svibnju 2023., kada je morao na operaciju ligamenata koljena te se na teren vratio tek početkom 2024.

Zaključuju kako je ovo kraj jedne velike milanske priče. "Njegova milanska priča tako se približava kraju. Tužan epilog, s obzirom na ono što je značio. Bennacer je stigao iz Empolija 2019. godine i bio je važan dio momčadi tijekom ciklusa Stefana Piolija, s osvojenim Scudettom 2022. i polufinalom Lige prvaka 2023., obilježenim i njegovim vrlo važnim golom protiv Napolija u četvrtfinalu. Ali prva utakmica polufinala protiv Intera bila je prijelomna. Bennacer se tada ozlijedio i od tada više nije bio isti. Okrutna parabola, poput dječje bajke: bila mu je potrebna cijela karijera da bi stigao do vrha, a onda jedna večer da bi sve izgubio..." stoji u tekstu Gazzette.