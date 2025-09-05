Životna priča Dinamove nove zvijezde šokira i inspirira. Prošao je dug put da bi stigao do Zagreba

Ismael Bennacer (27), alžirski reprezentativac i donedavni veznjak Milana, stigao je u Dinamo Zagreb kao jedno od najzvučnijih pojačanja u povijesti kluba. Njegova priča, od djetinjstva u južnoj Francuskoj do osvajanja Serie A s Milanom i Afričkog kupa nacija s Alžirom, nadilazi sportske okvire; ona je svjedočanstvo karaktera izgrađenog na obiteljskim vrijednostima, vjeri i neumornoj predanosti radu.

Odrastao je u Arlesu, gradu bogate rimske baštine, u obitelji koja mu je od malih nogu usađivala važnost žrtve i truda. Njegov otac, marokanski imigrant, od 12. godine radio je fizičke poslove, a nakon dolaska u Francusku s 20 godina život je nastavio na gradilištima. Iako nepismen, nije odustajao od toga da njegova djeca imaju obrazovanje. "Radio sam za vas jer ne želim da imate isti život kao ja" često im je govorio. Majka, Alžirka, bila je oslonac koji je pružao emotivnu ravnotežu. Upravo ta skromna pozadina oblikovala je Bennacera u čovjeka i nogometaša poniznog duha i snažne radne etike.

Nogometni put započeo je u Arles-Avignonu, gdje je skupio šest nastupa za prvu momčad. Već sa 17 godina odlučio se za riskantan potez, odlazak u Arsenal. London je bio izazov; kao maloljetnik nije mogao samostalno živjeti pa mu se najprije pridružila sestra, a ubrzo i djevojka Chahinez, s kojom se kasnije i vjenčao. Debitirao je u Liga kupu protiv Sheffield Wednesdaya, ali to mu je ostao jedini nastup za prvu momčad Arsenala. Arsène Wenger koristio ga je na krilu, što mu nije odgovaralo: "Osjećao sam ludi pritisak, gubio sam lopte," priznao je kasnije.

FOTO Zvonimir Boban trenirao s kadetima Dinama: 'Legenda! Što bi neki dali za ovo...'

Slijedila je posudba u Tours, gdje je u 16 utakmica postigao prvi seniorski pogodak. Presudan trenutak karijere dogodio se 2017. prelaskom u Empoli. Tamo je u dvije sezone upisao 76 nastupa, osvojio Serie B, a nakon ispadanja u idućoj sezoni ipak stekao reputaciju jednog od najtalentiranijih mladih veznjaka Europe.

Godina 2019. označila je prekretnicu. Milan ga je doveo za 16 milijuna eura, a on je ubrzo postao nezamjenjiv u sustavu Stefana Piolija. Iste godine s reprezentacijom Alžira osvojio je Afrički kup nacija, prvi nakon 29 godina. Bio je najbolji asistent turnira s tri asistencije, proglašen i najboljim igračem te najboljim mladim igračem. Izbor Alžira umjesto Maroka isprva je zahladio odnos s ocem, no nakon osvojenog naslova uslijedilo je pomirenje. Vrhunac klupske karijere stigao je 2021./22. kada je predvodio Milan do titule Serie A. Ukupno je za klub odigrao 178 utakmica, zabio 12 golova i upisao osam asistencija, a četiri godine dijelio je svlačionicu s Antom Rebićem.

Njegov put obilježile su i ozbiljne ozljede. U svibnju 2023. teško je stradao u koljenu te nakon operacije izbivao više od šest mjeseci. Novi udarac stigao je u rujnu 2024., kada je zbog rupture mišića potkoljenice ponovno morao na operaciju i dugotrajan oporavak. Svaki povratak na teren bio je dokaz njegove ustrajnosti i volje.

Izvan nogometa, Bennacer živi mirno i povučeno. Muslimanska vjera stoji u središtu njegova života. "Za mene je religija sve. Da sutra nemam nogomet, i dalje bih imao Boga" kazao je. Moli pet puta dnevno, a u Milanellu je za molitvu dijelio prostor s Hakanom Çalhanoğluom. Sa suprugom vodi miran život, daleko od medijske buke, skandala i noćnih izlazaka. Unatoč bogatstvu, ostao je skroman; najviše cijeni obiteljski mir, odmor na otoku ili vrijeme provedeno kod kuće. Nakon proljetne posudbe u Marseilleu, novu priliku pronašao je u Dinamu, gdje će u nadolazećoj sezoni igrati kao jedno od najvećih pojačanja kluba u posljednjim desetljećima.