Talijani: Bad Blue Boysi stižu u Rim! Otkriveno je što će tamo raditi navijači Dinama

U Rimu su upaljeni svi alarmi uoči velikog gradskog derbija između Rome i Lazija koji se igra u nedjelju u 12:30 sati. Iako je rani termin utakmice odabran kako bi se smanjile tenzije, talijanske sigurnosne službe proglasile su stanje visoke pripravnosti. Ugledna Gazzetta dello Sport donosi naslov: "Gore alarmi zbog rimskog derbija. Stižu ultrasi iz cijele Europe", jasno dajući do znanja da se očekuje vikend visokog rizika. Očekuje se više od 60 tisuća gledatelja, no fokus policije nije na njima, već na organiziranim skupinama koje pristižu kao pojačanje domaćim ultrasima.

Ono što posebno zabrinjava talijanske vlasti jest najavljeni dolazak "bratskih" navijačkih skupina iz čitave Europe, koje će se priključiti navijačima Rome i Lazija. Prema informacijama talijanskih medija, na južnoj tribini stadiona Olimpico, popularnoj Curva Sud, navijačima Rome podršku će pružiti Dinamovi Bad Blue Boysi. Uz njih se očekuju i ultrasi grčkog Panathinaikosa te španjolskog Atlético Madrida. S druge, nebesko-plave strane, uz navijače Lazija stat će njihovi saveznici: Englezi iz West Hama, Poljaci iz Wisle Krakow, Bugari iz Levskog Sofije te Nijemci iz Lokomotive Leipzig, stvarajući tako, kako pišu Talijani, "pravu međunarodnu mapu najekstremnijeg europskog navijanja".

Rimska policija situaciju shvaća krajnje ozbiljno. Održan je hitan sastanak na kojem je prefekt Lamberto Giannini zatražio angažman maksimalnih raspoloživih snaga i korištenje najviše dopustive sile u slučaju izbijanja nereda. Područje oko stadiona Olimpico, kao i poznata mjesta okupljanja ultrasa poput pubova i kvartovskih okupljališta, bit će pod potpunom blokadom i strogim nadzorom već od subote navečer. Specijalna jedinica talijanske policije, poznata kao Digos, već satima prati dolazak stranih navijačkih skupina u glavni grad, pokušavajući prevenirati bilo kakav oblik nasilja.

Za navijače Dinama, ovaj odlazak u Rim predstavlja i složen logistički pothvat. Naime, rimski derbi igra se svega 17 sati nakon završetka najvećeg hrvatskog derbija između Hajduka i Dinama na Poljudu. To znači da će Boysi morati proći iznimno naporan put i dodatne rigorozne preglede i pretrese kako na izlasku iz Hrvatske, tako i na ulasku u Italiju, gdje ih policija već spremno iščekuje.