Livaja Dinamu češće zabija na Maksimiru nego na Poljudu! Mogao bi srušiti veliki rekord

U briljantnoj karijeri Marka Livaje u Hajdukovu dresu (ukupno 178 nastupa, 94 pogotka, 45 asistencija) nazire se još jedan rekord: naime, kapetan bijelih nameće kandidaturu za najboljega strijelca u povijesti derbija s Dinamom, ne samo s Hajdukove strane. Podsjetimo na početku nakratko samo na Livajina dosadašnja golgeterska postignuća u Hajduku. Najprije, u završnici prošlog prvenstva Marko je postao najbolji Hajdukov strijelac u hrvatskoj ligi prestigavši Tomu Ercega i Miju Caktaša, te sada na kontu ima 83 pogotka. Kada se tome pridodaju ostala natjecanja, Livaja ima 94 pogotka i nezadrživo juri prema stotki, što je san svakog napadača, a punokrvnom hajdukovcu iz Kaštela to je san i iz sentimentalnih razloga. Također, Livaja je jedini nogometaš u povijesti HNL-a koji je tri puta bio najbolji strijelac lige te je jedini nogometaš Hajduka u samostalnoj Hrvatskoj koji je na Svjetskom prvenstvu postigao pogodak za vatrene. Ostvario je to protiv Kanade na SP-u 2022. godine u Kataru.

A, sada, kako Livaja stoji u poretku najboljih strijelaca u derbijima? Ubrojimo li nadmetanja bijelih i plavih prije Drugog svjetskog rata, najefikasniji topnik derbija još uvijek je Dinamov centarfor Franjo Mara Wölfl s 15 pogodaka – od kojih je osam postigao u dresu Građanskog između 1938. i 1941.. Drugo mjesto s po 12 pogodaka dijele August Lešnik, još jedan igrač Građanskog, i Slaven Zambata, a potom slijede predratni Hajdukov napadač Ljubomir Benčić i legendarni topnik Frane Matošić s po devet pogodaka.

Uokvirimo li pak ovu priču na zbivanja u derbijima poslije Drugog svjetskog rata, tada je prvi topnik derbija Zambata s 12 pogodaka, a drugo dijele Joško Vidošević (Hajduk), Andrija Anković (Hajduk), Igor Cvitanović, Eduardo da Silva i Duje Čop s po osam golova. Odmah iza njih su legendarni Bajdo Vukas, Mijo Caktaš, Soudani i Livaja s po sedam pogodaka.

U tom smislu, Marko Livaja – ugovorom vezan s Hajdukom do 2027. – ima povijesnu šansu već ove subote u derbiju nadmašiti najvećeg hajdukovca svih vremena Bajdu Vukasa, zatim dostići trojicu ikona HNL-a, ali i – zašto ne? – početi ugrožavati poslijeratni rekord genijalnog Sinjanina Slavena Zambate, pokojne zvijezde hrvatskog nogometa koja bi 24. rujna navršila 85 godina. Zanimljivo, Zambata je u susretima s Hajdukom za plave ukupno postigao 15 pogodaka, od toga tri u prijateljskim utakmicama – a to je kategorija u kojoj Livaja nažalost nije imao prilike sudjelovati, niti će to ikada moći. A kad god je Zambata bio zabio Hajduku, dakle u spomenutih 12 navrata, Dinamo ni u jednoj od tih utakmica nije bio poražen.

I još nešto: Zambata je jedan od petorice Dinamovih nogometaša koji su u službenim utakmicama postigli hat-trick u derbijima (1963.), uz Wölfla (1939.), Aleksandra Benka (1958.), Eduarda da Silvu (2007.) i Čileanca Angela Henriqueza (2015.). Od Hajdukovih igrača to je uspjelo Ljubomiru Benčiću, Andriji Ankoviću i Slaviši Žungulu, dakle – još nikome nikada u hrvatskoj ligi.

A kada je to sve Livaja zabijao Dinamu, i što je to donosilo Hajduku? Marko je od veljače 2021., otkako se vratio na Poljud, protiv Dinama nastupio 18 puta, 17 puta u HNL-u i jednom u Superkupu; ima po šest pobjeda, remija i poraza. Više je pogodaka Dinamu (4) postigao u Maksimiru nego na Poljudu (3). U prošloj sezoni, 13. rujna 2024., bio je strijelac zlata vrijednog pogotka u Maksimiru za pobjedu 1:0, a Markovo remek-djelo na Poljudu 3. svibnja 2025. – gol koji je bio rijetko viđena majstorija – bio je samo utješan ukras u Hajdukovu porazu 1:3.

Na kraju, da Livaja nekim slučajem protiv Dinama više i ne postigne nijedan gol, on je sa sedam pogodaka već nadmašio neka od najpoznatijih golgeterskih imena u povijesti Hajduka i Dinama; Tomislav Erceg, Mario Mandžukić i Mislav Oršić imaju po šest, zatim Petar Nadoveza, Slaviša Žungul, Dražan Jerković, Marko Viduka, Tomo Šokota, Bruno Petković... po pet, pa Jurica Jerković, Milan Rapaić, Snješko Cerin, Davor Šuker, Luka Modrić, Sammir... po četiri, a Zlatko Vujović i Zlatko Kranjčar postigli su samo tri pogotka u derbijima.