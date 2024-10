'Taj dečko je uvijek u središtu pozornosti kada se po Dinamo dogodi neka loša situacija'

Čestitao sam dečkima na pobjedi, premda smo osvojili jedan bod, kazao je Dinamov trener Nenad Bjelica nakon 2-2 rezultata protiv Monaca u susretu 2. kola Lige prvaka.

- Odigrali smo vrlo kvalitetnu utakmicu, vodili smo 2-0, ništa nije upučivalo da bi nas protivnik mogao ugroziti. Zaslužili smo tri boda, čestitao sam dečkima na pobjedi, ovo je velika pobjeda premda vrijedi jedan bod, jer su shvatili da mogu i da mi u ovoj Ligi prvaka imamo što za reći - kazao je Bjelica za HTV nakon susreta.

- Bit ćemo konkurenti u svakoj utakmici, a vidjet ćemo što će nam to donijeti. Mislim da niti protiv jednog protivnika nećemo biti inferiorni - dodao je.

VEZANI ČLANCI:

Stručni komenator HTV-a i bivši vratar Dinama Tomislav Ivković prokomentirao je utakmicu poslije remija, a osvrnuo se na stopera Maximea Bernauera i njegov prekršaj za penal.

- Taj dečko je uvijek u središtu kad se nešto loše dogodi. Nije da ga kritiziram, ali uvijek je on u centru pozornosti kad je neka loša situacija po Dinamo, kao da je rođen pod krivom zvijezdom.

- Isključenje Bjelice? Svaka utakmica je drugačija, Salzburg je nova utakmica. Taj dvoboj će biti tri puta teži od ovog s Monacom, ali sreća je da Dinamo ima tri tjedna do te utakmice, Bjelica će imati vremena pripremiti momčad. Jedino se ljutim na njega što je tanak sa živcima, ne smije si dopustiti crveni karton. Žuti karton još nekako, ali crveni ni slučajno. On mora biti taj koji donosi mir u momčad. Ne valja se s rogatima bosti, sa sucima se drugačije ne može. On ne smije tako reagirati - smatra Ivković.