Svijet ima novog najskupljeg igrača, Zlatan ga upozorava: Sve ovisi o Pepovom egu

Iako su mu tek 22 godine, Erling Haaland prometnuo se u jednog od najboljih napadača svijeta. Nakon jučerašnjeg ažuriranja na Transfermarktu, postao je najskuplji igrač na planetu.

Norvežanin, koji sada vrijedi vrtoglavih 170 milijuna eura, u tekućoj je sezoni u 16 službenih utakmica za Manchester City zabio 22 gola i doživio eksploziju na popularnoj stranici za procjenu vrijednosti nogometaša.

Foto: Phil Noble/REUTERS Soccer Football - Premier League - Manchester City v Brighton & Hove Albion - Etihad Stadium, Manchester, Britain - October 22, 2022 Manchester City's Erling Braut Haaland celebrates scoring their first goal REUTERS/Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details. Photo: Phil Noble/REUTERS

Time je prestigao Kyliana Mbappea, 'teškog' 160 milijuna eura. Sigurno povod za slavlje nogometašu Građana, no i poziv na oprez, kojeg mu je uputio legendarni Zlatan Ibrahimović.

Popularni Ibra stigao je u Barcelonu 2009., zabio 16 pogodaka i nakon jedne sezone - otišao. Razlog je bilo neslaganje s trenerom Pepom Guardiolom, danas strategom Manchester Cityja i Haalandovim mentorom iz svlačionice.

Komentirao je, stoga, formu i situaciju oko sjajnog mladog napadača. Koliko dobar može postati?

- Ovisi o Guardiolinom egu. Ako mu (Haalandu, op. a.) dopusti da postane veći od njega ili ne. Zato što meni nije dopustio da postanem veći - izjavio je Ibrahimović.

Nije ga se ustručavao nahvaliti, podsjeća ga na Inzaghija.

- Da, jako mi se sviđa. Mislim da je jako inteligentan igrač. Ne dolazi na centar kako bi primio loptu, on jednostavno stoji kod gola i zabija. Podsjeća me na igrače poput Filippa Inzaghija, Davida Trezegueta, Christiana Vierija. On je novija verzija tih igrača - zaključio je.

Švedanin danas, s 41 na leđima, igra u Milanu. Ugovor s Rossonerima ima do ljeta iduće godine.

