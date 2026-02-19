Trener koji zna kako pobijediti Belgijance: Dinamo mora primijeniti recept iz 2021.

Svoj europski cilj Dinamo je ostvario, plavi su uspjeli proći skupinu Europske lige i stigli do željene nokaut-faze. Nije taj prolaz bio lagan, strepilo se za prolaz u Maksimiru do zadnjih sekundi utakmica izravnih konkurenata za prolaz. Ovaj put se, za razliku od prošle sezone u Ligi prvaka, sve plavima dobro posložilo i našli su se u toj nokaut-fazi.

Na putu do osmine finala plave čekaju dvije utakmice s belgijskim Genkom, klubom koji je u posljednje vrijeme u jako dobroj formi i sigurno će biti teška prepreka Dinamu na put do novih bodova za koeficijent, za dodatnu zaradu i povećanje svog europskog ugleda.

Genk voli posjed

Ne treba sad optimizam temeljiti na utakmicama iz 2021. godine kada je Dinamo bio uspješan protiv istog suparnika. Doduše, tada su se susreti u skupini Europske lige, plavi su u Belgiji slavili s 3:0, s dva pogotka Brune Petkovića iz jedanaesteraca i jednim Ivanušeca. U Maksimiru je bilo 1:1, a taj jedan pogodak postigao je Menalo, a u posljednjim minutama plave je spašavao Dominik Livaković koji se sad vratio u Maksimir i bit će posljednja prepreka Belgijcima.

U te dvije utakmice plavi su pokazali da imaju kvalitetu, na klupi Dinama bio je Damir Krznar te je upisao tu važnu 3:0 pobjedu i potom remi u Maksimiru..

– Prva utakmica s Genkom bila nam je druga u skupini, nakon poraza od West Hama pa nije bilo nimalo lako. Genk je tada bio u dobroj seriji, riječ je bila o specifičnoj momčadi, bio je tada Ito kao krilni na jednoj strani, na drugoj Paintsil, dva brza i agresivna igrača, u špici i je bio Onuachu u strašnoj formi, tada je u seriji zabijao, zabio je u devet utakmica zaredom prije utakmice s nama. Mi smo zbog toga išli malo drukčije, s nekakvih 4-4-2, s Petkovićem iza Čopa, probali smo u sredini spriječiti te pasove, a onda smo im iz naše tranzicije napravili puno nereda. Presjekli smo im puno lopti, zabili, imali i prečku, imali 2:0 na poluvremenu – prisjetio se Krznar i nastavio:

– Mi smo bili momčad koja je imala izuzetnu vjeru u sebe, nikome nismo priznavali da je bolji i svaku smo utakmicu išli dobiti, imali smo veliku raznolikost. I u drugoj je bilo slično, mogli smo i tu dobiti.

Kako Dinamo sad treba igrati?

– Mislim da mora napraviti istu stvar kao tada, postaviti se čvrsto i kompaktno. Vidim da su oni i sad u sličnom sustavu 4-1-4-1, oko tog njihova zadnjeg veznog treba naći prostora za napraviti nešto kroz kontinuirani napad, a isto tako je bitna dobra tranzicija jer Genk voli posjed, može se iskoristi prostor iza njihovih leđa, pogotovu preko Hoxhe.

U Dinamu su se dogodile brojne promjene, vidjeli ste ih već i ljetos na pripremama dok ste bili trener Ujpestija.

– Bilo je jako puno fluktuacija, treba vremena da to sve sjedne na svoje mjesto. Ovo proljeće je nekakav dobar zalog, nekakav početak, vjerujem da će to ići stalno nabolje. U današnjoj poziciji Dinamo se treba postaviti tako da nema što izgubiti, ali ipak ići samouvjereno, hrabro i probati proći. Istina je kako je Genk u lijepoj seriji, a pozicija na tablici na kojoj su završili u skupini Europske lige (deveto mjesto, nap.a.), stavlja ih u ulogu favorita, a držim da se u toj poziciji u kojoj nije favorit dosta dobro osjeća. Po meni je recept – dobro zatvoriti prostor, ne dopustiti im da igraju u sredini, pokušati uzeti lopti i odraditi dobru tranziciju. Vidim da kod Dinama stvari polako sjedaju na svoje mjesto, trebat će još određeno vrijeme, ali važno je da stvari idu na bolje – zaključio je Damir Krznar.

Ne smiju ponoviti slaba izdanja

Istina je da je Dinamo ozbiljno krenuo prema gore, pogotovu kad je riječ o HNL-u, tu plavi izgledaju sve bolje, ali ovo je ipak drukčija priča, a Dinamo je u tim europskim ispitima pokazivao različita lica, od jako dobrih, do očajnih. I u tim očajnim doživio je ozbiljne poraze, od Celte, Lillea, Betisa i Midtjyllanda. Za plave je važno da u ove dvije utakmice koje slijede s Genkom ulazi u dobro raspoloženju, a morat će biti na maksimumu da bi imali šanse za prolazak. Ova prva utakmica bit će izuzetno važna, može biti i presudna i večeras od 18.45 sati na svom stadionu pred svojim navijačima treba pronaći put do pobjede i s nekakvom prednosti otići na uzvrat koji se igra za tjedan dana.

Prolazak među 16 najboljih Europske lige bio bi sjajan rezultat.