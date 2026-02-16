Nijemci su tvrdili da im je dosta hrvatskog i bosanskog jezika, a onda se dogodilo nešto neočekivano

Schalke se bori za ulazak u prvu Bundesligu, a momčad koju vodi Miron Muslić dovela je Edina Džeku i još nekoliko zvučnih pojačanja. Njemački Bild nedavno je pisao da je situacija u svlačionici vrlo napeta te da vlada svojevrsni raspad sustava zbog serije loših rezultata.

Posebnu pozornost Bild je posvetio jeziku komunikacije u momčadi. "Sada se mnogo govori na bosanskom ili hrvatskom, što je previše za neke igrače. Navodno, jedna od najčešće korištenih riječi je 'brate'. To ide na živce nekim igračima", naveo je njemački tabloid.

A Nikola Katić, reprezentativac BiH i nekadašnji mladi reprezentativac Hrvatske, na ovo je odgovorio tako što je na Instagramu objavio momčadsku fotografiju uz opis "brate".

Međutim, Schalke je onda okončao krizu pobjedom 2:1 kod Holstein Kiela te se tako zadržao na prvom mjestu druge Bundeslige i nakon 22. kola. Reakcija kluba na to i spomenute napise bila je da je na Facebooku, gdje Schalke ima 2.9 milijuna pratitelja, objavi fotografiju Džeke i Katića uz status "BRAAAATE!" i zastavu BiH.

Slijedio je video Katića kako gledajući u kameru urla "Brate!" i ponavljanje spomenutog statusa. Idući post na Fejsu od Schalkea je video s presice trenera Muslića, kako govori "Danas nije zabio Edin, brate". Za sada posljednji status je slika na kojoj je Katić uz natpis "Nikola Brate."