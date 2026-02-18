Mourinho: Viniciusa sam pitao zašto provocira, a zabio je čudesan gol

Napeta je i žestoka bila utakmica Benfice i Real Madrida u Lisabonu u doigravanju Lige prvaka, a gosti su slavili s minimalnih 1-0. Ove su dvije momčadi na istom mjestu igrale u zadnjem kolu ligaškog dijela i Benfica je tada slavila 4-2 te time izborila baš nokaut fazu, ponovno protiv Reala. U prvom dijelu se igralo tvrdo, a najbolje dvije šanse imao je Real, no obje je zaustavio domaći vratar Trubin.

U 50. minuti Vinicius Junior je majstorskim potezom, s 15-ak metara iskosa, pogodio suprotni kut za vodstvo Reala i nakon toga su uslijedile dramatične scene na stadionu. Po tko zna koji put u središtu pozornosti je bio Brazilac Vinicius Junior koji je na sebi svojstven način proslavljao pogodak što je posve uznemirilo domaće navijače, ali i igrače. Uslijedili su rasistički napadi s tribina što je uzrokovalo desetominutni prekid, ali i maksimalno napetu situaciju na travnjaku.

U užarenoj atmosferi na Luz stadionu igralo se do kraja. Benfica je bila bolja, tražila je izjednačenje, ali do njega nije došla. U završnici je isključen i trener Benfice Jose Mourinho, a hrvatski napadač Franjo Ivanović nije za domaćina ulazio u igru.

"Dobio sam crveni karton jer sam rekao ono što je vrlo jasno. Sudac je imao papir na kojem je pisalo 'Tchouameni, Carreras i Huijsen ne smiju dobiti žuti karton.' Samo sam mu to rekao. Svi znamo kako stoje stvari", rekao je Mourinho pa ispričao što je rekao Viniciusu:

"Rekao sam njegovom treneru da je Vini zabio golčinu koja nije s ovog svijeta i zašto mu onda treba da se onako glupira slaveći je? Onda sam rekao i Viniciusu: 'Zabio si čudesan gol, zašto ga slaviš provocirajući? Zašto ga ne slaviš kao Di Stefano, Pele, Eusebio... Zašto ne možeš slaviti gol sretan zbog toga što si veliki igrač?' Ne shvaćam..."