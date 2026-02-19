Talijani bruje o nesportskom potezu legende, morao se ispričavati Luki Modriću

Zaostali derbi 24. kola talijanske Serie A između Milana i Coma na San Siru ponudio je dramu, ali ne zbog rezultata. Utakmica je završila podjelom bodova 1:1, pri čemu je za goste zabio Nico Paz, dok je bod Milanu osigurao Rafael Leão. Ovaj susret bio je i svojevrsni hrvatski derbi jer je za Milan cijelu utakmicu odigrao kapetan Vatrenih Luka Modrić, dok je na suprotnoj strani stajao mladi talent Martin Baturina. Ipak, sve je ostalo u sjeni incidenta s kraja utakmice koji je zgrozio Italiju.

Igrala se 80. minuta kada je trener Coma, legendarni španjolski veznjak Cesc Fàbregas, izveo nevjerojatno nesportski potez. Nakon što su njegovi igrači uz aut-liniju oduzeli loptu Milanovom krilu Alexisu Saelemaekersu, Fàbregas je iz svog tehničkog prostora fizički intervenirao. Rukom je povukao i zadržao Saelemaekersa kako bi ga spriječio da krene za loptom i zaustavi opasan protunapad svoje momčadi.

📽️ Fàbregas holding back Saelemaekers.. pic.twitter.com/CoYVOEWfy1 — Milan Posts (@MilanPosts) February 18, 2026

Taj je potez izazvao kaos uz teren. Trener Milana, Massimiliano Allegri, potpuno je izgubio živce i bijesno krenuo prema klupi Coma kako bi zaštitio svog igrača i zatražio objašnjenje od Fàbregasa. Došlo je do žestokog verbalnog sukoba, a sudac Maurizio Mariani donio je bizarnu odluku: pokazao je crveni karton Allegriju i jednom članu Comovog stožera, dok je Fàbregas, začetnik cijelog incidenta, prošao bez ikakve opomene. "Razumijem, ispričao se. Onda ću sljedeći put, ako netko prođe uz liniju, i ja uklizati da ga zaustavim", ironično je nakon svega poručio Allegri.

Svjestan svog sramotnog čina, Fàbregas se nakon utakmice javno ispričao. U nekoliko je navrata, prvo pred kamerama, a zatim i na konferenciji za medije, priznao pogrešku. "Ispričavam se, učinio sam nešto na što nisam ponosan. Bilo je to nesportsko ponašanje. Kao što je rečeno neki dan, moramo držati ruke kod sebe, pogotovo mi treneri. Nadam se da mi se ovo više nikada neće dogoditi", izjavio je Španjolac, a zatim otkrio kako je ispriku već uputio nekim igračima Milana, među kojima je bio i hrvatski maestro: "Već sam se ispričao Modriću i vrataru Maignanu."

No, tu priči nije bio kraj. Prema izvještajima talijanskih medija, tenzije su se s terena preselile u prostorije stadiona. Dok je Fàbregas napuštao konferenciju za medije, susreo je Allegrija koji je tek dolazio. Iskusni talijanski strateg nije mogao suspregnuti bijes te je pred novinarima žestoko izvrijeđao dvadeset godina mlađeg kolegu. "Ti si š***k! Š*****o! Ti si klinac koji je jučer postao trener!", vikao je Allegri na Fàbregasa, potvrđujući da između dvojice trenera postoji "zla krv" još od ranijih susreta. Ovaj incident samo je dolio ulje na vatru u njihovom ionako napetom odnosu.