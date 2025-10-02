Naši Portali
JAVIO SE INFANTINO

Sve je veći pritisak da Fifa suspendira Izrael, evo kako je to komentirao čelni čovjek svjetskog nogometa

VL
Autor
Hina
02.10.2025.
u 18:37

"Naše misli su s onima koji pate u mnogim sukobima koji danas postoje diljem svijeta, a najvažnija poruka koju nogomet trenutno može prenijeti je poruka mira i jedinstva," dodao je predsjednik FIFA-e.

Međunarodna nogometna federacija (FIFA) ne rješava sukobe, već nosi poruku mira, poručio je predsjednik krovne nogometne organizacije Gianni Infantino.

FIFA je na sastanku Vijeća u četvrtak pozvala na mir u Gazi, poručivši kako ne može riješiti geopolitičke probleme.

"FIFA ne može riješiti geopolitičke probleme, ali može i mora promovirati nogomet diljem svijeta koristeći njegove ujedinjujuće, obrazovne, kulturne i humanitarne vrijednosti," istaknuo je Infantino, koji se suzdržao od odgovora na sve glasnije pozive za suspenziju Izraelskog nogometnog saveza.

FIFA i UEFA našle su se pod pritiskom pojedinih nogometnih čelnika koji su tražili suspenziju izraleske reprezentacije i klbiva zbog rata u Gazi.

FIFA već mjesecima razmatra to pitanje, ali nije donesena nikakva odluka.

Sastanku FIFA-e u prisustvovali su UEFA-in predsjednik Aleksander Čeferin i čelnik skupine europskih nogometnih klubova, Nasser al-Khelaifi, predsjednik Paris Saint-Germaina.

Iz Maribora žestoko opleli po Đaloviću: 'Jako smo razočarani! Bio je zbunjen, smeten...'
Ključne riječi
FIFA Gianni Infantino

