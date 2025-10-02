Naši Portali
STROGE MJERE

Izraelcima su oduzeli mobitele prije utakmice s Dinamom: Većina nogometaša ne smije ni jesti!

02.10.2025.
u 17:43

Pred utakmicu javio se poznati hrvatski golman i bivši hajdukovac koji godinama radi u Izraelu. Otkrio je da je Maccabi igračima zabranio mobitele i telefoniranje, smiju razgovarati samo o nogometu.

Izraelsku nogometaši su se pred utakmicu našli u povećim problemima. Naime, deset igrača ne smije jesti sve do 19 sati, to je taman pred zagrijavanje uoči utakmice. Naime, zbog židovske vjere ne jedu posljednja 24 sata pa će poprilično gladni dočekati veliki susret s plavima. Podrazumijeva se, pojest će nešto pred zagrijavanje, no ne smiju unositi puno hrane jer ih čeka više od 90 minuta utakmice i nizanje kilometara na travnjaku.

Pred utakmicu javio se Tvrtko Kale, poznati hrvatski golman i bivši hajdukovac koji godinama radi u Izraelu. Otkrio je da je Maccabi igračima zabranio mobitele i telefoniranje, smiju razgovarati samo o nogometu.

- Maccabi i je jedan jako dobro organiziran klub. U ovom trenutku su potpuno zatvoreni, gotovo bez medijskih aktivnosti, igrači ne smiju imati mobitele u kampu, totalni je fokus na nogometu, da bi se izbjegli bilo kakvi vanjski utjecaji - objasnio je Kale.

- U klub se vratio kao sportski direktor Ben Mansford, Englez, kojeg poznajem jer smo zajedno radili. Vlasnik kluba Mitchell Goldhar, kanadski židov je doveo Mansforda koji je imao isti zadatak kao Zvonimir Boban u Dinamo da oformi momčad. Doveli su neke nove igrača, trener je Srbin Žarko Lazetić kojeg ja ne poznajem, Trener koji voli brze i mlade igrače, ima svoj sustav - izjavio je za Sport klub

HŽalostanV
18:34 02.10.2025.

A mi pljujemo po brkici !

