JASNA PORUKA

Navijači žestoko prozvali Gvardiola zbog poteza u 97. minuti, a sada je im je Hrvat svima odgovorio

Premier League - Arsenal v Manchester City
HANNAH MCKAY/REUTERS
VL
Autor
Vecernji.hr
02.10.2025.
u 17:15

Navijači Manchester Cityja kritizirali su hrvatskog reprezentativca zbog onoga što se dogodilo u sedmoj minuti sudačke nadoknade

Na udaru kritika nakon remija Manchester Citya s Monacom (2:2) u Ligi prvaka našao se hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol iako je odigrao jako dobar dvoboj. No, navijači Cityja kritizirali su hrvatskog reprezentativca zbog onoga što se dogodilo u sedmoj minuti nadoknade.

City je imao dobru priliku za pobjedu u posljednjim sekundama, ali Gvardiol je pucao i promašio gol umjesto da doda loptu Haalandu, koji je bio u puno boljoj poziciji za poentiranje. Navijači Cityja oštro su prozvali Gvardiola zbog toga, rekavši da je svu slavu želio za sebe, što je pomalo i bezobrazno jer znamo da je Joško htio najbolje za svoj sastav.

"Eto ti tvog Gvardiola. U zadnjoj minuti, najbolji napadač na svijetu je u šesnaestercu, a on želi svu slavu za sebe". "Haaland na hat-tricku, potpuno je sam u šesnaestercu, a ti pucaš bez ikakvog razloga". "Još uvijek bijesnim zbog toga što Gvardiol nije dodao je*enu loptu, bilo je preočito". "Vidio sam to i odmah pomislio da je to čisto dodavanje za Haalanda. Ali ne, Gvardiol je mislio da može zabiti čudesan pogodak. Nakon toga sam poludio", samo su neki od komentara navijača Cityja.

Ipak, nakon svega Gvardiol je odlučio oglasiti se putem društvenih mreža te u jednoj rečenici poslati jasnu poruku.

- Nije rezultat koji smo htjeli, ali naša borba nikada neće prestati - poručio je stoper vatrenih. 

Slovački navijači u dvorani vikali "Cibona Zagreb"
Ključne riječi
Manchester City hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Joško Gvardiol

