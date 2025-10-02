Sve je spremno za novi obračun Marina Čilića i Novaka Đokovića, evo kad će izaći na teren

Hrvatski tenisač Marin Čilić osigurao je plasman u drugo kolo ATP Mastersa u Šangaju pobjedom nad Gruzijcem Nikolozom Basilašvilijem sa 6-3, 7-6. Nagrada za pobjedu je novi, 22. po redu, okršaj protiv jednog od najvećih rivala, Novaka Đokovića. Meč je na rasporedu u petak, kao treći na središnjem terenu, a ne bi trebao započeti prije 12:30 sati po srednjoeuropskom vremenu. Program na glavnom terenu otvorit će Ben Shelton i David Goffin, a nakon njih, a prije meča Čilića i Đokovića, snage će odmjeriti Sebastian Baez i Holger Rune.

Povijest međusobnih dvoboja uvjerljivo je na strani srpskog tenisača koji vodi s dominantnih 19-2 u pobjedama u rivalstvu koje traje već 17 godina. Čilić je svoje jedine dvije pobjede ostvario 2016. u Parizu i 2018. na završnom turniru u Londonu, no Đoković je slavio u posljednjih šest njihovih susreta, čime je ovaj omjer postao jedan od najizraženijih u modernom tenisu. Dok je Đoković kao četvrti nositelj bio slobodan u prvom kolu, Čilić je morao na teren i pokazao je dobru formu za svoj prvi meč od US Opena.

Đokovićeva sezona definirana je lovom na rekordni 25. Grand Slam naslov, a iako mu je on izmaknuo, stigao je do polufinala na sva četiri najveća turnira te je osvojio i svoj jubilarni 100. naslov u karijeri. S druge strane, Čilićeva sezona priča je o otpornosti. Nakon dugotrajnog oporavka od operacija koljena, 37-godišnji Hrvat polako, ali sigurno gradi formu, što potvrđuju osvojeni Challengeri u Gironi i Nottinghamu te četvrtfinale na jakom turniru u Dubaiju. I sam je priznao da je razmišljao o mirovini, no sada ponovno uživa u tenisu.

Pobjedom u prvom kolu Čilić je stigao do impresivne 30. pobjede u karijeri na kineskom tlu, po čemu su ispred njega samo Đoković i Alexander Zverev. Iako je trenutno 38. igrač svijeta, njegova kvaliteta i iskustvo daleko nadmašuju taj renking. Stoga ne čudi da je Đoković, unatoč statusu apsolutnog favorita prema kladionicama poput FanDuela, dobio jednog od najtežih mogućih suparnika za otvaranje turnira u Šangaju. Bogato iskustvo koje hrvatski veteran posjeduje jamči da će Đoković morati prikazati svoj najbolji tenis kako bi opravdao ulogu favorita.