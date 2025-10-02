Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 103
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
VELIKI DERBI

Sve je spremno za novi obračun Marina Čilića i Novaka Đokovića, evo kad će izaći na teren

Davis Cup 2021 - Semi-Finals - Madrid
Lairys Laurent/ABACA
VL
Autor
vecernji.hr
02.10.2025.
u 11:19

Marin Čilić je pobjedom protiv Nikoloza Basilašvilija osigurao dvoboj drugog kola ATP Mastersa u Šangaju. Tamo ga čeka stari rival, četvrti nositelj Novak Đoković, a poznat je i termin njihovog 22. međusobnog okršaja

Hrvatski tenisač Marin Čilić osigurao je plasman u drugo kolo ATP Mastersa u Šangaju pobjedom nad Gruzijcem Nikolozom Basilašvilijem sa 6-3, 7-6. Nagrada za pobjedu je novi, 22. po redu, okršaj protiv jednog od najvećih rivala, Novaka Đokovića. Meč je na rasporedu u petak, kao treći na središnjem terenu, a ne bi trebao započeti prije 12:30 sati po srednjoeuropskom vremenu. Program na glavnom terenu otvorit će Ben Shelton i David Goffin, a nakon njih, a prije meča Čilića i Đokovića, snage će odmjeriti Sebastian Baez i Holger Rune.

Povijest međusobnih dvoboja uvjerljivo je na strani srpskog tenisača koji vodi s dominantnih 19-2 u pobjedama u rivalstvu koje traje već 17 godina. Čilić je svoje jedine dvije pobjede ostvario 2016. u Parizu i 2018. na završnom turniru u Londonu, no Đoković je slavio u posljednjih šest njihovih susreta, čime je ovaj omjer postao jedan od najizraženijih u modernom tenisu. Dok je Đoković kao četvrti nositelj bio slobodan u prvom kolu, Čilić je morao na teren i pokazao je dobru formu za svoj prvi meč od US Opena.

Đokovićeva sezona definirana je lovom na rekordni 25. Grand Slam naslov, a iako mu je on izmaknuo, stigao je do polufinala na sva četiri najveća turnira te je osvojio i svoj jubilarni 100. naslov u karijeri. S druge strane, Čilićeva sezona priča je o otpornosti. Nakon dugotrajnog oporavka od operacija koljena, 37-godišnji Hrvat polako, ali sigurno gradi formu, što potvrđuju osvojeni Challengeri u Gironi i Nottinghamu te četvrtfinale na jakom turniru u Dubaiju. I sam je priznao da je razmišljao o mirovini, no sada ponovno uživa u tenisu.

Pobjedom u prvom kolu Čilić je stigao do impresivne 30. pobjede u karijeri na kineskom tlu, po čemu su ispred njega samo Đoković i Alexander Zverev. Iako je trenutno 38. igrač svijeta, njegova kvaliteta i iskustvo daleko nadmašuju taj renking. Stoga ne čudi da je Đoković, unatoč statusu apsolutnog favorita prema kladionicama poput FanDuela, dobio jednog od najtežih mogućih suparnika za otvaranje turnira u Šangaju. Bogato iskustvo koje hrvatski veteran posjeduje jamči da će Đoković morati prikazati svoj najbolji tenis kako bi opravdao ulogu favorita.
Ključne riječi
tenis Marin Čilić Novak Đoković

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još