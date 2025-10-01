Čilić izborio susret s Đokovićem od kojega je izgubio 19 puta

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić (ATP - 97.) u srijedu je u 1. kolu ATP Masters 1000 turnira u Šangaju pobijedio Gruzijca Nikoloza Basilašvilija (ATP - 104.) sa 6-3, 7-6 (5), a to mu je donijelo susret s Novakom Đokovićem u 2. kolu.

Prema originalnom ždrijebu, Čilićev suparnik u prvom kolu trebao je biti Francuz Corentin Moutet, koji je, kao najbolje rangirani igrač bez statusa nositelja, premješten na mjesto prvog tenisača svijeta Carlosa Alcaraza, nakon što je Španjolac zbog ozljede odustao od nastupa u Šangaju.

Umjesto Mouteta, Čilić je dobio suparnika iz kvalifikacija, 33-godišnjeg Gruzijca Nikoloza Basilašvilija i tu je priliku iskoristio ostvarivši drugu pobjedu u njihovom drugom međusobnom dvoboju.

Hrvatski veteran je u prvom gemu izvukao 15-40, a onda u sljedećem gemu oduzeo servis Basilašviliju, što će biti odlučujuće za osvajanje prvog seta. Bio je to jedini 'break' u meču, a nijedan od tenisača više nije uspio doći do prilike za oduzimanje servisa.

Tako je u drugom setu odluka pala u 'tie-breaku', u kojem je Čilić poveo 5-2, kod 6-4 na servisu propustio prvu meč-loptu, ali je drugu, na servis Basilašvilija, pretvorio u pobjedu vrijedu 2. kola turnira na kojem nije imao mnogo uspjeha tijekom karijere.

Naime, ovo mu je 12. nastup u Šangaju, a tek je četvrti put prošao prvu prepreku. Najbolji rezultat je ostvario 2017. kad je došao do polufinala u kojem ga je u tijesnom meču svladao Rafael Nadal (7-5, 7-6).

Čilić je protiv Basilašvilija imao 59% pogođenih prvih servisa i realizaciju od 89% (33/37). Zabio je 17 asova i nije napravio nijednu dvostruku pogrešku. Marin je imao veliku prednost u 'winnerima' (27-17) u odnosu na Gruzijca i napravio je samo devet neiznuđenih pogrešaka.

Takva statistika, ako ne i još bolja, trebat će mu i u sljedećem meču, kad će s druge strane mreže biti 4. nositelj ovogodišnjeg šangajskog Mastersa i najuspješniji tenisač svih vremena Novak Đoković, koji je bio slobodan u prvom kolu. Đoković je rekorder s četiri šangajska trofeja i po broju pojedinačnih pobjeda (39), a prošle je godine došao do finala u kojem ga je pobijedio Talijan Jannik Sinner.

U međusobnim dvobojima s Đokovićem, Marin Čilić je ostvario dvije pobjede i doživio 19 poraza. Prvu pobjedu je ostvario u četvrtfinalu pariškog Mastersa 2016., a drugu u finalu turnira na travi u londonskom Queen's Clubu 2018. Posljednji meč su odigrali prije tri godine u finalu turnira u Tel Avivu.

Meč Marina Čilića i Novaka Đokovića neće biti na rasporedu prije petka.

ATP 1000 Šangaj - 1. kolo

David Goffin (Bel) - Alexandre Muller (Fra) 6-7 (6), 6-1, 6-1

Adrian Mannarino (Fra) - Matteo Berrettini (Ita) 7-5, 7-6 (5)

Yoshihito Nishioka (Jap) - Aleksander Ševčenko (Kaz) 6-1, 6-2

Jaume Munar (Špa) - Marton Fucsovics (Mađ) 4-6, 7-5, 6-1

MARIN ČILIĆ (HRV) - Nikoloz Basilašvili (Gru) 6-3, 7-6 (5)

Luca Nardi (Ita) - Sebastian Ofner (Aut) 3-6, 6-3, 6-2

Jordan Thompson (Aus) - August Holmgren (Dan) 4-6, 6-3, 6-4

Mattia Bellucci (Ita) - Adam Walton (Aus) 7-6 (6), 6-1

Daniel Altmaier (Njem) - Tristan Schoolkate (Aus) 6-3, 6-4