Derbi za Prvu ligu! Livnjak poručio Daliću: Prijatelju, moj Šibenik je spreman

Legendarni Borimir Perković (51), mali, 171 cm visoki div Hrvatske nogometne lige (237 nastupa za šest klubova, 46 pogodaka), danas trener Šibenika, označit će ovaj tjedan kao jedan od najvažnijih u trenerskoj karijeri iako kaže da kod njega ‘nema nikakve nervoze’ i kako se ‘baš veseli’ derbiju Druge HNL. Naime, ove subote u pretposljednjem kolu drugoligaškoga natjecanja u srazu Varaždina i Šibenika (19 sati) vjerojatno će biti odlučen novi prvoligaš. Varaždinci dočekuju Šibenik s dva boda više (47-45).

Suci sad nisu tema

– Šibenik je spreman za povratak u Prvu ligu! – spremno nas je dočekao Perković i nastavio:

– Klub funkcionira besprijekorno zahvaljujući braći Bulat, Josi i Ivanu, te direktoru Zoričiću. Optimizam temeljimo na kvaliteti momčadi, za koju sam uvjeren da će biti najbolja kada je najpotrebnije.

Je li Šibenik favoriziran u odnosu na Varaždin? Vaš suparnik često se žalio na sudačke odluke...

– Ma nisam primijetio da su se nešto ekstra žalili. Ako je riječ o kartonima, i nama se događalo da nam i petorica dobiju žute kartone u jednoj utakmici pa smo dvojicu odmah bili izgubili za sljedeću. Međutim, neću o tome, u ovom trenutku to je nevažno jer smo fokusirani na utakmicu.

Koji su argumenti Šibenčana za povratak u Prvu HNL nakon 2012.? Je li za to spreman i grad?

– Mi smo svi uvjereni da smo svi skupa spremni. Osjeti se to na svakoj našoj domaćoj utakmici, na kojima bude po 500-600 navijača, a kada bismo se plasirali u prvu ligu, bilo bi ih i nekoliko puta više. Imali bismo po tri tisuće ljudi na svakoj utakmici. Pa evo, i sad naših petstotinjak navijača putuje u Varaždin, to vam sve govori.

Pojavila se priča kako Šibenik ne želi u Prvu HNL?

– To su spinovi nekih ljudi kojima očito nije stalo da se to dogodi. To su priče bez ikakve osnove i mi se na njih ne obaziremo. Idemo svojim putem, pripremamo se za Prvu ligu i uopće ne razmišljam o tome – što ako se ne dogodi? Ja sam uvjeren da ćemo mi to ove subote riješiti – odlučno najavljuje Perković koji Šibenčane vodi od kolovoza 2017. godine.

Ovo je sportsko nadmetanje

Borimir Perković, rođenjem Livnjak iz mjesta Lopatice, u ovoj je priči u fokusu i kao bliski prijatelj izbornika Zlatka Dalića, ulagača i navijača NK Varaždina.

– Sa Zlatkom se poznajem četrdeset godina, prijatelji smo, skupa smo odrastali, skupa smo bili u Hajduku, skupa kasnije i zajedno radili u Saudijskoj Arabiji i Emiratima. Zbližili smo se Splitu kao srednjoškolci, kada je on igrao za juniore, a ja za kadete Hajduka. Mene su trenirali Sergije Krešić i kraće Dragan Slišković, Zlatka, mislim, Špaco Poklepović.

Razgovarate li sa Zlatkom o srazu Varaždina i Šibenika? Sada ste prvi put na suprotnim stranama.

– Okolnosti su takve, Zlatko je simpatizer Varaždina, ja vodim Šibenik. On voli da pobijedi njegov klub, ja sam uvjeren da će slaviti moj. Ma to je nogomet, tako i gledam na to, samo kao sportsko nadmetanje. I kad se čujemo Zlatko i ja, Varaždin i Šibenik nisu česta tema razgovora. Mi smo obiteljski prijatelji i taj odnos nikada ništa ne može narušiti.

Daliću je bio pomoćnik u saudijskom Faisalyu, a potom ga je Zlatko poveo sa sobom u Emirate, gdje je Boro najprije bio vodio mladu momčad Al Aina, a zatim i Dalićev prvi pomoćnik. Uz njega je, primjerice, sjedio na klupi u finalu Lige prvaka 2017. godine.

Na kraju pitamo Boru Perkovića: strahujete li od 35-godišnjega Benka, prvoga strijelca lige?

– Varaždin ide na pogon Benka i Jerteca, jedan ima 35, drugi 33 godine. Naši najiskusniji igrači su 32-godišnji Pandža i 33-godišnji Kukec, i držim da oni, potpomognuti mladim snagama, imaju veću snagu od Varaždina. Mi imamo i 17-godišnjega Marka Bulata, Josina sina, koji je čudo od igrača – zaključio je Boro Perković.

