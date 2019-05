Legende stale uz Slavka: Srce mi je puno, ovo me vratilo u dane ponosa

U sjajnoj atmosferi pred više od dvije tisuće gledatelja u KC Dražen Petrović odigrana je humanitarna utakmica između momčadi "Dinamo 90-ih" i "Nogometne ikone HNL-a" s koje sav prihod od ulaznica odlazi za pomoć pri liječenju sinu legendarnog kapetana Dinama Slavka Ištvanića koji boluje od celebralne paralize.

Ovom utakmicom članovi Dinama okupljeni u Udrugu “Dinamo to smo mi” obilježili su 29. godišnjicu nikad odigrane utakmice Dinama i Zvezde 13. 5. 1990. godine, ali i iskoristili priliku kako bi humantiranom akcijom "Dinamovci za Dinamovca” pomogli Ištvaniću koji je od 1983. do 1995. godine sakupio 527 nastupa u modrom' dresu.

- Srce mi je puno. Atmosfera u dvorani je bila sjajna, hvala svima koji su došli. S nekim dečkima se nisam vidio godinama i drago mi je što su se odazvali pozivu. Dinamo je moj klub i ova utakmica me vratila u dane kada sam s ponosom nosio modri dres - kazao je Ištvanić koji je kraj utakmice dočekao u suzama.

Humanitarni spektakl u Ciboni okupio je brojne nogometne legende modrih, ali i Prve HNL.

Momčad Dinamo 90-ih” koja je prozvana “Slavkovi prijatelji” predvodio je bivši kapetan 'Vatrenih' Zvonimir Boban, a igrali su i Kujtim Shala, Vjekoslav Škrinjar, Igor Cvitanović, Željko Cupan, Dario Šimić, Primož Gliha, Andrej Panadić, Željko Adžić, Goran Vlaović, Mario Stanić, Željko Adžić, te Gregor Židan.

S druge strane stajala je ekipa koju su s klupe vodili izbornik druge reprezentacije svijeta Zlatko Dalić i Joško Jeličić, a igrali su Silvio Marić, Adrian Kozniku, Tomo Šokota, Mate Baturina, Kruno Lovrek, Darko Raić Sudar, Josip Buljat, Mate Baturina, Željko Pavlović i Hrvoje Čale.

- Nogomet je valja najprirodnija stvar na svijetu i kada ovako nešto doživimo onda shvatimo koliko smo loptom obilježeni. Životi idu dalje, ali uvijek se lijepo naći sa starim prijateljima i suigračima pogotovo kad su razlozi ovakvi. Našli smo se zbog Slavekovog sina, zbog Dinama, zbog Zagreba, zbog svih nas - kazao je sjajno raspoloženi Boban.

- Atmosfera je bila jako lijepa, nimalo fejk, već ona prava iskrena. Hvala plavim dečkima, ovakva atmosfera te napuni. Malo je hladna Švicarska - kazao je Boban koji je poseban savjetnik predsjednika Međunarodne nogometne federacije (FIFA) Giannija Infantina za nogometna pitanja.

- Ovo je bilo čudesno, nešto prekrasno. Mi smo velika nogometna obitelj, vjerujem kako je ovo početak takvih akcija. Moramo se međusobno pomagati i kada netko treba pomoć moramo naći snage, vremena i doći. Hvala svim koji su došli i igračima i navijačima. Svi smo uživali. Dečki su bili borbeni i nitko nije želio izgubiti - dodao je Dalić.

Izbornik Vatrenih još jednom je pozvao na jedinstvo hrvatskih navijača.

- Navijač sam Dinama, Hajduka, Osijeka, Rijeke i svih naših klubova. Ovo je najgore što mi radimo, dijelimo se. Mi smo svi Hrvatska, a to je najvažnije. Kada sam ja bio mali pjevalo se "Dinamo i Hajduk dva su kluba bratska". To je najvažnije i ja to guram- zaključio je na kraju Dalić.

Spomenimo i rezultat, ekipa Dinama je pobijedila 4:3, a golove za 'modre' zabili su Shala, Gliha, Vlaović i Stanić, dok su strijelci za ekipu HNL-a bili dva puta Lovrek, te Marić.

Uoči nedjeljne utakmice predstavnici Udruge Dinamo - to smo mi sa Slavkom Ištvanićem, Kujtim Shala i Vjekoslavom Ištvanićem zapalili su lampaše na spomeniku poginulim Bad Blue Boysima u Domovinskom ratu.