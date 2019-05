Boban i Dalić nisu mogli prešutjeti veliku vijest, evo što su poručili

Igor Štimac postao je novi izbornik indijske nogometne reprezentacije, vijest je koja je ovih dana obišla domaću sportsku javnost. Na novom poslu su mu čestitali Zvonimir Boban, legendarni hrvatski nogometaš koji danas radi kao savjetnik predsjednika FIFA-e te hrvatski izbornik Zlatko Dalić. Obje je poruke Štimac objavio na društvenim mrežama.

- Čestitam indijskom savezu na izboru Štimca. Poznajem ga još iz djetinjstva, on je iskusan, razumije nogomet i posvećen je nogometu - rekao je Boban:

- Nikad ne znaš što će ti nogomet donijeti, no nadam se da ćete ostvariti velike uspjehe.

Former Croatia 🇭🇷 captain and current FIFA Deputy Secretary General Zvonimir Boban has a special message for new India 🇮🇳 head coach @stimac_igor ! 🙌🏻🤩 @FIFAcom @theafcdotcom @Media_SAI @IndiaSports @praful_patel #BackTheBlue #IndianFootball #BlueTigers pic.twitter.com/codARE5adu

Sorry the previous video had error. Repost:Thanks to my friend @DalicZlatko for the wishes for @IndianFootball to qualify through @theafcdotcom qualifiers for @FIFAWorldCup @FIFAcom We will work hard & push the limits to maximum🙏🏼🇭🇷🤝🇮🇳 @HNS_CFF #BudiPonosan #Family #BackTheBlues pic.twitter.com/EnQbqbYsM8