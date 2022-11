Šutalo u razgovoru za Večernji: Lovren mi je podrška, od njega učim na svakom koraku

Dinamov nogometaš Josip Šutalo (22), uz Joška Gvardiola, prvi je kandidat za poziciju središnjega braniča za utakmicu Hrvatska – Maroko.

– Sretan sam i ponosan što sam dio cijele ove priče. Prije četiri godine sve sam ovo gledao na televiziji, sad sam dio svega toga – kazao nam je Šutalo na uobičajenoj sjedeljci s vatrenima u njihovome trening-kampu Al Ersal 3.

Maroko je ključan

>> VIDEO: Ovih 11 sekundi dokaz je zašto je Luka Modrić najbolji na svijetu, ovakav igrač jednom se rađa...

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kako ste doživjeli taj svoj meteorski uspon u 2022. godini?

– Uvijek govorim da se sve događalo jako brzo, još nisam svjestan svega toga, ali dosta sam radio za ovo, dosta truda uložio, tako da sam zasluženo tu – uzvraća samouvjereno Josip.

Jeste li prije godinu dana mogli i zamisliti da ćete biti na Svjetskom prvenstvu?

– Uvijek sam vjerovao u sebe, ali – iskreno – nisam vjerovao da će se to dogoditi takvom brzinom.

Hoće li vam predstavljati problem što za SP praktički neće biti priprema?

– Ne, u ritmu utakmica smo, nije bilo neke dulje pauze da bi nam predstavljala problem. Umoran? Bio sam ozlijeđen na početku sezone pa nisam skupio veliki broj utakmica (16 nastupa za Dinamo ove jeseni, nap. a.). Ja sam stoga sto posto spreman za Svjetsko prvenstvo.

Kakav plasman predviđate Vatrenima na SP-u? Kao plitak potok kroz skupinu, a onda mukom do finala. Idemo po to zlato! 40,76% +

Priredit će nam dramu, ali mislim da mogu ponoviti srebro iz Rusije. 5,07% +

Stižemo do polufinala, ako bude sreće... 8,55% +

Ako se plasiramo u četvrtinale bit će uspjeh 25,45% +

Skupinu ćemo proći, ali dalje od osmine neće moći. 7,75% +

Ma ni skupinu ne prolazimo, previše ste euforični. 12,43% +

Kakva su vaša očekivanja od njega?

– Očekivanja su uvijek velika, letvica je podignuta visoko, ali ne bih nam stvarao veliki pritisak. Idemo utakmicu po utakmicu i pokušati napraviti što bolji rezultat.

Kako djelujete zajedno Gvardiol i vi? Igrali ste skupa utakmicu protiv Danske.

– Mi se otprije znamo, zajedno smo igrali u mlađim kategorijama, dobro se slažemo, dobro nadopunjavamo. Obojica volimo dosta igrati, iznositi loptu, sudjelovati u igri. Pisalo se dosta kako smo mladi, ali mi imamo dovoljno iskustva da možemo odraditi na maksimalnoj razini. E sad, tko će igrati – to će odlučiti izbornik. Mi smo spremni – ističe Šutalo.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 02.11.2022., stadion Stamford Bridge, London, Engleska - UEFA Liga prvaka, 6. kolo, skupina E, Chelsea - GNK Dinamo. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

Kako ste zadovoljni svojom formom ove jeseni? Bilo je i oscilacija, kikseva, za koje je izbornik kazao da je dobro da su vam se dogodili, da ste i to iskusili. Je li vam donijelo dozu nesigurnosti?

– Svima se događaju pogreške, a na mojoj poziciji to je malo više izraženo ako se dogodi. Iz svih tih pogrešaka izlazim jači. Imao sam na početku sezone i ozljedu, pa me i ona malo poremetila, ali sada sam na pravom putu i maksimalno spreman.

Razmišljate li tim situacijama, poput one u kojoj vam je Livaja dao gol u derbiju?

– Sad ne razmišljam o tome. Bio je to mali pad koncentracije, lopta je prošla kroz peterac, nisam je ni vidio... Utakmica Svjetskog prvenstva zahtijeva koncentraciju svih 90 minuta, a ja sam uvjeren da je mogu odraditi na najvišoj razini.

Je li prva utakmica s Marokancima ključna?

– Ključna je iz više razloga, naravno najprije da zadržimo pozitivu koja vlada oko nas. Atmosfera je odlična, a pobjede su te koje nas nose dalje.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 22.09.2022., stadion Maksimir, Zagreb - UEFA Liga Nacija, Liga A, skupina 1, 5. kolo, Hrvatska - Danska. Josip Sutalo. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

Osjećate li podršku starijih igrača Lovrena i Vide koji su vaši konkurenti?

– Naravno da osjećamo. Oni su ovo sve prošli i naravno da nam imaju štošta reći i naučiti nas nešto novo. Na svakom treningu od njih nešto naučimo.

Kakva je skupina, jesmo li Belgijci i mi apsolutni favoriti za prolazak skupine? Ili bi tu moglo biti problema za Hrvatsku?

– Favoriti smo, ali to ništa ne znači. Prilagodba na ovdašnje uvjete bit će najbitnija, u svakoj utakmici svašta se može dogoditi, ali mi vjerujemo da ćemo ostvariti dobre rezultate.

Može li Hrvatska ponovno biti visoko plasirana kao u Rusiji?

– Možemo napraviti veliki rezultat, ali ne treba nam pritisak. Idemo polako.

Ne razmišljam o transferu

Je li za vas nastup na Svjetskom prvenstvu uvertira za zimski transfer?

– Ne razmišljam o tome, fokusiran sam samo na Svjetsko prvenstvo – zaključio je 22-godišnji Josip Šutalo.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 11.10.2022., stadion u Maksimiru, Zagreb - UEFA Liga prvaka, 4. kolo, skupina E, GNK Dinamo - Red Bull Salzburg.Josip Sutalo Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

Taj izvrsni Dinamov stoper sa svoje 22 godine neće biti najmlađi obrambeni igrač koji će za Hrvatsku nastupiti na Svjetskom prvenstvu. Bit će to 20-godišnji Joško Gvardiol (rođen 23. siječnja 2002.), a do sada je to bio tada 21-godišnji stoper Red Bull Salzburga Duje Ćaleta-Car, koji je na SP-u 2018. godine u Rusiji nastupio u utakmici Hrvatska – Island.

Hrvatska reprezentacija u nedjelju će trenirati od 11 sati, opet po velikoj vrućini, u uvjetima ipak drugačijima nego na stadionu Al Bayt. Na njemu će temperatura zraka biti spuštena i do manje od 20 Celzijevih stupnjeva.

Sve utakmice, komentare i analize vatrenih pratite na portalu Večernjeg lista

>> VIDEO: Hrvatski navijači napravili šou u Kataru: Kockice osvojile Dohu, mještani oduševljeni