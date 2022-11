Počinje Svjetsko nogometno prvenstvo: Hrvatska brani srebro, a Modrić može ispisati povijest

Spektakl počinje! Utakmicom domaćina Katara protiv Ekvadora (17 sati, HTV 2) počinje 22. Svjetsko nogometno prvenstvo u povijesti, na kojem ćemo od 20. studenog do 18. prosinca odgledati 64 utakmice na osam supermodernih stadiona.

Mundijal u Kataru najskuplji je do sada (potrošeno vrtoglavih 220 milijardi američkih dolara na organizaciju), ali i po mnogočemu prvi i poseban. A poseban bi mogao biti i za kapetana vatrenih Luku Modrića koji ima priliku ispisati povijest. ,

Naime, hrvatski veznjak brani titulu najboljeg igrača prvenstva koju je osvojio na prošlom Mundijalu u Rusiji 2018. godine. Luka je tada postao deseti igrač u povijesti koji je službeno osvojio Zlatnu loptu, a čak sedmi koji je osvojio nagradu, a da njegova momčad nije osvojila naslov prvaka.

>> VIDEO: Ovih 11 sekundi dokaz je zašto je Luka Modrić najbolji na svijetu, ovakav igrač jednom se rađa...

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nijedan nogometaš nije uspio dva puta osvojiti nagradu za najboljeg igrača turnira pa Hrvat ima priliku prekinuti ovu tradiciju jer sada igra na razini jednakoj kao i te 2018. godine.

Hoće li s Hrvatskom slaviti i naslov prvaka, teško je tvrditi, no kladionice najviše šansi za podizanje trofeja najboljih na svijetu daju Brazilu, na koji je koeficijent 5,00.

Kakav plasman predviđate Vatrenima na SP-u? Kao plitak potok kroz skupinu, a onda mukom do finala. Idemo po to zlato! 39,95% +

Priredit će nam dramu, ali mislim da mogu ponoviti srebro iz Rusije. 5,22% +

Stižemo do polufinala, ako bude sreće... 8,52% +

Ako se plasiramo u četvrtinale bit će uspjeh 25,95% +

Skupinu ćemo proći, ali dalje od osmine neće moći. 7,51% +

Ma ni skupinu ne prolazimo, previše ste euforični. 12,85% +

Najvrednija reprezentacija u Kataru je Engleska (1,26 milijardi eura), a velik je jaz do one koja se procjenjuje na najmanju vrijednost, a to je Katar (14,9 milijuna eura) koji je na SP-u samo zato što je domaćin. Kada govorimo o igračima, recimo da je najmlađi na SP-u napadač Njemačke Youssoufa Moukoko koji baš danas, 20. studenog, puni 18 godina, dok će najstariji možda zaigrati i protiv vatrenih.

Foto: Marko Picek Infografika prikazuje najvrijednije reprezentacije i igraci na Svejtskom nogometnom prvenstvu u Kataru. Prva tri mjesta na ljestvici najvrijednijih momcadi zauzimaju Engleska, Brazil i Francuska, a po pitanju igraca prednjace Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Phil Foden, Pedri i Jude Bellingham. Photo: Marko Picek/PIXSELL

Naime, on dolazi iz redova kanadske vrste i s 39 godina i 10 mjeseci Atiba Hutchinson predvodi seniore u pustinji. Dodajmo da je u povijesti SP-a najstariji bio Egipćanin Essam El-Hadary koji je s 45 godina i 161 danom stao na gol 2018. u Rusiji protiv Saudijske Arabije.

Kada smo kod godina, recimo da najstariju reprezentaciju ima Iran (prosjek godina 28,9), dok je najmlađa Gana (prosjek godina 24,7).

Zanimljivo će biti na ovoj svjetskoj smotri gledati i braću Williams, jer Iñaki i Nico igrat će za dvije različite reprezentacije. Iñaki za Ganu, a Nico za furiju. Španjolska i Gana su u različitim grupama u Kataru tako da braća Williams neće moći igrati jedan protiv drugog najmanje do četvrtfinala.

Samo jednom se dogodilo da na Svjetskom prvenstvu igra brat protiv brata, i to 2010. godine u Južnoj Africi kada su Jerome i Kevin-Prince Boateng igrali jedan protiv drugog. Jerome je nastupao za Njemačku, a Kevin-Prince Boateng za Ganu.

Sve utakmice, komentare i analize vatrenih pratite na portalu Večernjeg lista

>> VIDEO: Zlatko Dalić: 'Bliži se početak. Najvažnije je da se nitko nije ozlijedio. Spremni smo!'