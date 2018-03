UŽIVO Superborba: Joshua i Parker napokon se razmahali

Kakva nas borba očekuje večeras u Cardiffu! Anthony Joshua, svjetski teškaški prvak po verzijama IBF, WBA i IBO, u subotu će se boriti s Novozelanđaninom Josephom Parkerom (WBO prvakom).

Radi se o dvojici sjajnih boraca koji u profesionalnoj karijeri nemaju niti jedan poraz. Joshua ima 20 borbi, 20 pobjeda i 20 nokauta, Parker ima 24 pobjede iz 24 borbe uz 18 nokauta.

U najavama meča stručnjaci daju prednost Joshui, koji u meč ulazi sa 109,6 kilograma, dok je njegov protivnik dva kilograma lakši.

- Naravno da je i on pobjediv. Ja sam kondicijski spreman za 12 rundi i ako ga čisto pogodim, on je gotov jer ja mu neću dati priiku da se oporavi kao što je to bio slučaj u borbi s Kličkom. Nije Joshua Bog, nego ljudsko biće i ja ću ga pobijediti, najavio je Parker, a jednaku dozu samopouzdanja ima i Joshua.

Borba počinje iza 23 sata, a tekstualni prijenos pratite na portalu Vecernji.hr.

TIJEK BORBE:

5. RUNDA

Bila je ovo runda u kojoj je i Parker Joshui pokazao da nema opuštanja, nekoliko puta ga je dobro pogodio

4. RUNDA

Joshua je zadao nekoliko dobrih udaraca i zasad je u blagoj prednosti u odnosu na Parkera.

3. RUNDA

Napokon smo nešto i vidjeli! Joshua je dobro potegnuo, ali Parker mu je nešto kasnije uzvratio. Nadamo se da će se sada borba rasplamsati...

2. RUNDA

Gotova je i druga runda, još nema ozbiljnih udaraca. Joshua i dalje stoji dominantno u ringu, Parker je nekoliko puta pokazao da čeka kontru

1. RUNDA

Gotova je prva runda, bilo je to početno ispitivanje snaga. Joshua se postavio dominatno, zadao dva dobra udarca u tijelo i to je bilo to...

23:50 - Počela je borba između Joshue i Parkera

23:45 - Ljudi su nestrpljivi, najava se odužila, intonirale su se himne, boksači su dugo izlazili, sve je bila jedna velika predstava, ali sad je sve spremno za početak...

23:30 - Još nas nekoliko minuta dijeli od početka spektakla, Joshua i Parker ulaze u ring!