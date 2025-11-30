Naši Portali
U MOSTARU

Sudac prekinuo utakmicu zbog skandiranja pokojnom hrvatskom generalu Slobodanu Praljku

Mostar: Susret Zrinjskog i Željezničara u 14. kolu WWIN Lige BiH
Zvonimir Barisin/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
30.11.2025.
u 16:43

Ovo nije prvi put da navijači Zrinjskog skandiraju Praljku, prije manje od godinu ranije isto su napravili i na utakmici protiv Posušja na Mokrom Docu

Utakmica 16. kola WWin lige Bosne i Hercegovine između Zrinjskog i Posušja u Mostaru nakratko je prekinuta nakon što su domaći navijači skandirali pokojnom hrvatskom generalu Slobodanu Praljku, javljaju BiH mediji.

Navijači Zrinjskog u jednom su trenutku počeli skandirati 'Praljak nije ratni zločinac', zbog čega je reagirao glavni sudac utakmice Ermin Sivac i prekinuo igru. Nakon toga se oglasio službeni spiker na stadionu, koji je upozorio domaće navijače da više ne skandiraju. 

Ovo nije prvi put da navijači Zrinjskog skandiraju Praljku, prije manje od godinu ranije isto su napravili i na utakmici protiv Posušja na Mokrom Docu. 

Podsjetimo, Praljak je bio general Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća obrane tijekom rata u Bosni i Hercegovini, jedan od šestorice političkih i vojnih dužnosnika Herceg-Bosne kojima se sudilo na Haaškom sud.u U predmetu Prlić i ostali pravomoćno je proglašen krivim za ratne zločine te je osuđen na 20 godina zatvora.

Dana 29. studenog 2017. u sudnici Haaškog tribunala u Haagu, neposredno nakon što je potvrđena njegova presuda, Praljak je pred kamerama izvadio bočicu, ispio tekućinu za koju je tvrdio da je otrov i rekao da odbacuje tu presudu, nedugo nakon toga je preminuo u bolnici.

'U svlačionici Dinama vodi se velika rasprava, vladaju mržnja i zavist! Sramite se svi do jednoga'
Slobodan Praljak Bosna i Hercegovina Zrinjski

Avatar Tomislav_Šubić
Tomislav_Šubić
16:47 30.11.2025.

Slobodan Praljak nije ratni zločinac!

Avatar Točka na i
Točka na i
17:04 30.11.2025.

Da bi netko bio zločinac mora presuda biti potvrđena, tako nas barem uče leftardi kada se kunu u svoju nevinost...

Kupnja