Jedan od najboljih ikada završio je samo osnovnu školu: 'Roditelji me dave zbog toga, sramim se'

Vječne su polemike o tome je li bolji Ronaldo ili Messi, no kada je riječ o vratarima, sportaši su to sami odlučili. Talijan Gianluigi Buffon svojedobno je proglašen najboljim vratarom svih vremena u izboru koji je La Gazzetta dello Sport provela među 18 poznatih čuvara mreže iz 18 zemalja.

U izboru su sudjelovali: Nijemac Manuel Neuer, Danac Michael Schmeichel, Talijan Dino Zoff, Belgijac Michel Preud’homme, Brazilac Julio Cesar, Španjolac Santiago Canizares, Mađar Gabor Kiraly, Kamerunac Thomas N’Kono, Poljak Jerzy Dudek, Turčin Rustu Recber, Rus Vjačeslav Malafejev, Šveđanin Thomas Ravelli, Austrijanac Alex Manninger, Francuz Bernard Lama, Grk Antonis Nikopolidis, Urugvajac Fernando Muslera, Meksikanac Jorge Campos i Nizozemac Jan Jongbloed.

Gianluigi Buffon dolazi iz sportske obitelji. Njegova majka Maria Stella Masocco bila je višestruka državna prvakinja u bacanju kugle i diska, a otac Adriano bio je dizač utega. Stric Dante Angelo Masocco bio je profesionalni košarkaš, a sestre Guendalina i Veronica trenirale su odbojku. Sa samo šest godina roditelji su malenog Gigija upisali u nogometnu školu Canaletto di La Spezia gdje je započeo kao vezni igrač. Zbog ozljeda obojice vratara u svojoj momčadi malo kasnije stao je među vratnice. Postao je golman jer je njegov heroj bio bivši kamerunski vratar Thomas N’Kono kojeg je gledao na Svjetskom prvenstvu 1982. godine, kao i na Svjetskom prvenstvu 1990.

Zanimljivo, po njemu je svog prvog sina nazvao Louis Thomas (rođen 2007.), a njegov drugi sin, David Lee (rođen 2009.), imenovan je u čast pjevača Van Halena Davida Lee Rotha. Njih dvojicu dobio je s bivšom suprugom, češkom manekenkom Alenom Šeredovom. Od nje se razveo 2014., nakon tri godine braka. Buffon ima i trećeg sina Leopolda Mattiu (rođen 2016.), s novom partnericom, TV voditeljicom Ilarijom D’Amico.

Talijanski vratar je 2013. otkrio da je patio od napada depresije tijekom sezone 2003./04. zbog loše igre Juventusa. U to je vrijeme posjećivao i psihologa, ali je odbio uzimati lijekove i terapiju te je pobijedio depresiju prije Eura 2004.

Da ima “zanimljiv” život potkrepljuje i činjenica da je 2000. riskirao četverogodišnju zatvorsku kaznu zbog krivotvorenja srednjoškolske diplome kako bi se upisao na studij prava na sveučilištu u Parmi, a 2006. bio je optužen za klađenje na utakmice Serie A što je u opasnost dovelo njegovo mjesto u talijanskoj reprezentaciji uoči SP-a. On je formalno ispitan, a kasnije je oslobođen svih optužbi.

Osim u nogomet, Gigi je zaljubljenik i u vino. Godine 2017. lansirao je vlastitu marku Buffon#1.

U nekoliko je intervjua otkrio još nekoliko zanimljivosti iz svog života:

– Kao mladić imao sam osjećaj da sam neuništiv. Radio sam što sam htio, s 20 godina sam doslovno ludovao. Napravio sam puno gluposti, ali sam odbijao drogu. Već sa 17 godina znao sam reći “ne” kada bi mi netko ponudio drogu. Najdalje što sam s time otišao bilo je to da sam kao klinac jednom prilikom povukao nekoliko dimova džointa. Sjećam se oblaka dima koji bi obavijao navijače, ali taj dim nije bio od pirotehnike, već od 200 džointa upaljenih u isto vrijeme – priča Gigi.

Profesionalnu nogometnu karijeru započeo je u Parmi 1995. godine. A nakon što je uspješno pomogao Italiji u kvalifikacijama za Europsko nogometno prvenstvo 2000., godine 2001. prešao je iz Parme u Juventus za 48,5 milijuna eura, čime postaje najskuplje plaćeni vratar na svijetu. Buffon je na vratima Parme branio 220 puta. Za Staru damu odigrao je ukupno 677 utakmica, a za PSG-u 25.