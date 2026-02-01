Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 43
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
AH, TI DANCI

Baš nas ne vole: Nisu uvrstili ni jednog igrača Hrvatske među najbolje na Euru

Herning: Hrvatska izgubila od Njemačke, očekuje utakmicu za brončanu medalju
Sanjin Strukic/PIXSELL
Autor
Patrik Mršnik
01.02.2026.
u 10:42

Dok se Europsko rukometno prvenstvo 2026. bliži svom kraju, trojica uglednih danskih stručnjaka s televizije TV 2 Sport objavila su svoje idealne postave turnira. Unatoč polufinalu Hrvatske, samo je jedan Kauboj zaslužio njihovo priznanje, i to na veliko iznenađenje

Europsko prvenstvo u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj ulazi u samu završnicu, a hrvatska reprezentacija danas se protiv Islanda bori za brončanu medalju. Nakon ulaska među četiri najbolje momčadi Europe, s velikom su se pažnjom pratili odabiri idealnih postava, a svoja su viđenja ponudila tri cijenjena danska analitičara s televizije TV 2 Sport: Rasmus Boysen, Claus Møller Jakobsen i Lasse Svan.

Među desetcima zvijezda koje su obilježile turnir, samo je jedan hrvatski rukometaš pronašao mjesto u jednoj od tri postave. Riječ je o Davidu Mandiću, kojeg je ugledni analitičar Rasmus Boysen proglasio najboljim obrambenim igračem prvenstva. Mandić je bio stup obrane Hrvatske i igrač s najviše minuta na terenu, a Boysenov odabir veliko je priznanje za igrača čiji se ogroman doprinos često ne vidi u napadačkoj statistici.

Hrvatska u problemima: Rukometaše poharala viroza, Kuzmanović povraćao cijelu noć

Zanimljivo je da druga dvojica stručnjaka, Møller Jakobsen i Svan, u svojim izborima nisu našli mjesta niti za jednog hrvatskog reprezentativca. Dok je Jakobsen za najboljeg obrambenog igrača izabrao Nijemca Johannesa Gollu, Svan se odlučio za Danca Magnusa Saugstrupa. Potpuno ignoriranje igrača iz reprezentacije koja je dogurala do borbe za medalju potez je koji je iznenadio mnoge.

Ironija Boysenovog izbora postaje još veća kada se uzme u obzir službeni popis Europske rukometne federacije. Na popisu od 48 nominiranih igrača za All-Star momčad našlo se pet Hrvata, no među njima nije bilo Davida Mandića. Upravo je Rasmus Boysen bio jedan od najglasnijih kritičara takve odluke, nazvavši Mandićevo izostavljanje "neshvatljivim".

Dok su se mišljenja razilazila, sva su se tri stručnjaka složila oko MVP-a turnira, Danca Mathiasa Gidsela. Ipak, Boysen je uz pohvale uputio i kritiku na račun EHF-a zbog pravila po kojima se glasanje zatvara prije utakmica za medalje. Time se, kako je istaknuo, potpuno zanemaruje učinak igrača u dva najvažnija dvoboja cijelog prvenstva.
Ključne riječi
Danska Hrvatska rukometna reprezentacija EP rukomet 2026.

Komentara 1

Pogledaj Sve
PA
pasodoble12
10:52 01.02.2026.

Općepoznata stvar da nas ne vole. Ali što nas oni više ne vole, mi njih više volimo. Šta ćeš, stockholmski sindrom...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!