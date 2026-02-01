Baš nas ne vole: Nisu uvrstili ni jednog igrača Hrvatske među najbolje na Euru

Europsko prvenstvo u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj ulazi u samu završnicu, a hrvatska reprezentacija danas se protiv Islanda bori za brončanu medalju. Nakon ulaska među četiri najbolje momčadi Europe, s velikom su se pažnjom pratili odabiri idealnih postava, a svoja su viđenja ponudila tri cijenjena danska analitičara s televizije TV 2 Sport: Rasmus Boysen, Claus Møller Jakobsen i Lasse Svan.

Među desetcima zvijezda koje su obilježile turnir, samo je jedan hrvatski rukometaš pronašao mjesto u jednoj od tri postave. Riječ je o Davidu Mandiću, kojeg je ugledni analitičar Rasmus Boysen proglasio najboljim obrambenim igračem prvenstva. Mandić je bio stup obrane Hrvatske i igrač s najviše minuta na terenu, a Boysenov odabir veliko je priznanje za igrača čiji se ogroman doprinos često ne vidi u napadačkoj statistici.

Hrvatska u problemima: Rukometaše poharala viroza, Kuzmanović povraćao cijelu noć

Zanimljivo je da druga dvojica stručnjaka, Møller Jakobsen i Svan, u svojim izborima nisu našli mjesta niti za jednog hrvatskog reprezentativca. Dok je Jakobsen za najboljeg obrambenog igrača izabrao Nijemca Johannesa Gollu, Svan se odlučio za Danca Magnusa Saugstrupa. Potpuno ignoriranje igrača iz reprezentacije koja je dogurala do borbe za medalju potez je koji je iznenadio mnoge.

Ironija Boysenovog izbora postaje još veća kada se uzme u obzir službeni popis Europske rukometne federacije. Na popisu od 48 nominiranih igrača za All-Star momčad našlo se pet Hrvata, no među njima nije bilo Davida Mandića. Upravo je Rasmus Boysen bio jedan od najglasnijih kritičara takve odluke, nazvavši Mandićevo izostavljanje "neshvatljivim".

Dok su se mišljenja razilazila, sva su se tri stručnjaka složila oko MVP-a turnira, Danca Mathiasa Gidsela. Ipak, Boysen je uz pohvale uputio i kritiku na račun EHF-a zbog pravila po kojima se glasanje zatvara prije utakmica za medalje. Time se, kako je istaknuo, potpuno zanemaruje učinak igrača u dva najvažnija dvoboja cijelog prvenstva.