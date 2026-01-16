Stručnjak za transfere otkrio: Inter sve dogovorio s Hajdukom, čeka se samo Mlačića i njegovog oca

Tranfser Branimira Mlačića iz Hajduka u milanski Inter već neko vrijeme je vruća tema u hrvatskim i talijanskim medijima. Svakoga dana se trostruki prvak Europe sve više prbližava potpisu 18-godišnjeg hrvatskog stopera, ali posao još uvijek nije završen. Najpoznatiji svjetski stručnjak za transfere Fabrizio Romano danas je iznio nove detalje.

Ističe kako je na razini klubova sve dogovoreno te će Hajduk prihvaiti ponudu Intera tešku između pet i pet i pol milijuna eura, a spominju se i određeni bonusi te postotak od budućeg transfera. Mlačić bi vrlo vjerojatno trebao i ostati na posudbi u Hajduku do kraja tekuće sezone te se Nerrazzurima pridružiti tek na ljeto. Prema Romanovim informacijama, jedino što koči kraj kraj transfer sage su sam igrač i njegov otac.

- Inter još uvijek čeka zeleno svjetlo od Branimira Mlačića i njegovog oca prije nego reći da je posao gotov. Sada sve ovisi o igraču budući da je s Hajduk Splitom sve dogovoreno. Inter je želio da se liječnički pregled odradi sljedećeg tjedna, ali sada su primorani čekati - napisao je talijanski novinar na društvenim mrežama.

Očekuje se kako bi Mlačićev transfer trebao i službeno biti potvrđen. Njegov otac otputovao je u Italiju na sastanak s klupskim predstavnicima kako bi mu predstavili program i plan za njegovog sina.