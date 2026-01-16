Rijeka predstavila treće pojačanje ove zime: Stigao reprezentativac Perua

Alfonso Daniel Barco del Solar od danas je i službeno igrač Rijeke potvrdio je hrvatski prvak na društvenim mrežama. 24-godišnji zadnji vezni iz Perua na Rujevicu stiže kao slobodni igrač nakon što je napustio ekvadorski Emelec. Potpisao je ugovor do ljeta 2028., a ima i opciju produljenja na još godinu dana.

Solar je 21. prosinca prošle godine upisao i službeni debi za A selekciju Perua, a prije toga je nastupao i za U-21 momčad rodne zemlje. U karijeri je nekoliko puta zaigrao i na poziciji stopera zahvaljujući visini od 188 centimetara.

Karijeru je započeo u Universidad San Martinu, a prvi iskorak u seniorski nogomet imao je u drugoj momčadi Valleja. 2020. vratio se u San Martin te se zadržao dvije godine prije prelaska u Universitario. 2023. posuđen je urugvajskom Defensoru prije nego se prošlog ljeta preselio u Emelec koji je napustio nakon samo šest mjeseci.

Za prošli klub zabio je dva pogotka u 25 nastupa, a u seniorskoj karijeri ukupno je postigao pet golova u 165 nastupa. On je treće pojačanje Rijeke ove zime nakon Tea Barišića i Tornikea Morchiladzea.