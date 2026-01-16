Otpisani dinamovac 'pobjegao' iz novog kluba: On sada prijeti tužbom

Dugo je trajala saga oko Ronaela Pierre-Gabriela i Dinama. Iskusnog francuskog bočnog igrača nije bilo cijelu jesen, prvo zbog ozljede, a potom je jednostavno otpisan iz momčadi plavih. Bilo je to jasno još u rujnu kada nije prijavljen za Europsku ligu što je mnoge iznenadilo obzirom da je prošle sezone bio standardni prvotimac Dinama.

Kroz cijeli jesenski dio sezone, na terenu je proveo samo 24 minute i to u derbiju s Hajdukom te je bilo jasno kako će uskoro napustiti Maksimir. To se i dogodilo s početkom zimskog prijelaznog roka kada je potvrđeno da će 27-godišnjak postati novi član turskog prvoligaša Kayserispora. Nažalost po turski klub, izgleda da Pierre-Gabriel jednostavno ne može bez drame. Klub je izdao službeno priopćenje u kojem su obznanili kako je izgledao proces njegovog dolaska.

- Proces vezan uz igrača Pierrea-Gabriela proveden je u potpunosti službeno i u skladu s međuklupskim pravilima. Nogometni klub Kayserispor prvo je uspostavio službeni kontakt s Dinamom, a nakon dobivanja potrebnih dozvola od tog kluba, stupio je u kontakt s igračem. Nakon tog procesa, između Kayserispora i Dinama potpisan je sporazum o međusobnom transferu. Nakon spomenutog dogovora, igrač je došao u Kayseri uz znanje i dopuštenje svog kluba. Svi uvjeti dogovoreni ranije jasno su i nedvosmisleno navedeni u ugovoru. Ugovor su igrač i njegov menadžer proslijedili svojim odvjetnicima, a nakon završetka pravnog pregleda i postupka odobrenja, potpisan je bez ikakvog pritiska i potpuno slobodnom voljom - napisali su.

Spominju kako je sam igrač istaknuo kako mu je drago što je postao dijelom Kayserispora te je nakon treninga s ostatkom momčadi izrazio sreću i zadovoljstvo. Problem je međutim nastao kada je neovlašteno napustio grad što je također spomenuto u priopćenju.

- Međutim, sljedećeg jutra u 09:59, nakon poruke koju je poslao igračev menadžer, igrač je, pod pritiskom i pogrešnim usmjeravanjem svog menadžera, napustio Kayseri bez ikakvog dopuštenja našeg kluba.

Kayserispor je sada naglasio kako će pokrenuti pravni postupak protiv igrača i njegovog menadžera:

- Ovi događaji predstavljaju iznimno veliko nepoštovanje prema Nogometnom klubu Kayserispor i turskom nogometu. Kao Nogometni klub Kayserispor, nikada nećemo prihvatiti ovakav stav. Zbog nepoštivanja ugovornih odredbi od strane igrača koji je potpisao ugovor i sudjelovao na treninzima; suočen s ovim nepoštovanjem prema našem klubu, Nogometni klub Kayserispor će od sutra u potpunosti iskoristiti sva svoja zakonska prava protiv igrača i njegovog menadžera. S poštovanjem se objavljuje javnosti - zaključili su.