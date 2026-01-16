Naši Portali
IKONA UNITEDA

Nogometna legenda priključila se velesili uoči početka SP-a, evo što će raditi

FILE PHOTO: Premier League - AFC Bournemouth v Leicester City
John Sibley/REUTERS
VL
Autor
Hina
16.01.2026.
u 15:00

Van Nistelrooy (49) tako započinje svoj treći mandat pomoćnog trenera u Oranjeu, nakon prethodnih razdoblja između 2014. i 2016. te tijekom EURA 2020. Bivši igrač PSV Eindhovena, Manchester Uniteda i Real Madrida odigrao je 70 utakmica za Nizozemsku, postigavši ​​35 golova između 1998. i 2012.

Bivši napadač Ruud van Nistelrooy pridružit će se trenerskom osoblju nizozemske reprezentacije 1. veljače, uoči ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva, objavio je u petak Nizozemski nogometni savez (KNVB). Bivši napadač Manchester Uniteda bit će pomoćni trener Ronaldu Koemanu, koji je izrazio zadovoljstvo što može računati na neprocjenjivo iskustvo van Nistelrooya i kao igrača i kao trenera".

Van Nistelrooy (49) tako započinje svoj treći mandat pomoćnog trenera u Oranjeu, nakon prethodnih razdoblja između 2014. i 2016. te tijekom EURA 2020. Bivši igrač PSV Eindhovena, Manchester Uniteda i Real Madrida odigrao je 70 utakmica za Nizozemsku, postigavši ​​35 golova između 1998. i 2012.

Kao trener, vodio je PSV Eindhoven u sezoni 2022.-2023. prije nego što se pridružio Manchester Unitedu kao pomoćni trener Erika ten Haga. Nakon četiri utakmice privremenog boravka nakon otkaza Ten Haga, pridružio se Leicester Cityju u studenom 2024. prije nego što je napustio klub u lipnju 2025. nakon ispadanja u Championship.

Protivnici Nizozemske na Svjetskom prvenstvu 2026. bit će Japan, Tunis i pobjednik europskog doigravanja između Poljske, Ukrajine, Švedske i Albanije.

