Novi trener Reala ponovno preuzeo odgovornost pa odgovorio Alonsovim kritičarima: 'Tko ovo želi, u zabludi je'

Novi trener Real Madrida Alvaro Arbeloa imao je vatreno krštenje na klupi Kraljevskog kluba koje će zasigurno ostati upamćeno. Real je poražen s 3:2 od drugoligaša Albacetea i ispao iz Kupa kralja u Arbeloinoj prvoj utakmici na klupi. Priliku za popravni ispit, ako se to tako može nazvati, Španjolac ima već u subotu od 14 sati kada na Bernabeuu gostuje Levante.

Pobjeda protiv predposljednje momčadi španjolskog prvenstva i to na domaćem terenu mora biti imperativ, a Arbeloa je toga svjestan. Problemi se moraju nastaviti kako bi se Kraljevi zadržali u utrci za naslov s Barcelonom za kojom trenutačno zaostaju tri boda. Na press konferenciji uoči utakmice, 42-godišnji Španjolac nije bježao od odgovornosti:

- Fokusirani smo i s puno energije i želje dočekujemo utakmicu koja je ključna. Želimo se vratiti na naš stadion i nastaviti borbu za La Ligu. Želimo potvrditi tu motivaciju sjajnom utakmicom - započeo je Arbeloa pa poslao poruku navijačima:

- Jako poštujem mišljenje navijača. Razumijem da su naši navijači povrijeđeni i razočarani, ali tražit ću od njih podršku za svoje igrače. Veliki podvizi postignuti su kada je Bernabeu bio uz svoje igrače. Tražit ću od njih da budu uz nas, da nas podrže i nadamo se da će ova sezona završiti kako želimo - rekao je.

Imao je i posebnu poruku za one koji smatraju kako je fizičko stanje u momčadi izrazito loše, a za to krive donedavnog trenera Xabija Alonsa:

- Ako netko želi da moje riječi budu kritika prema Xabiju i njegovom stručnom stožeru, bit će u velikoj zabludi. U Albaceteu su nedostajale ideje, ali i fizička sprema i mnoge druge stvari... A odgovoran sam bio ja i od sada nadalje odgovoran ću biti ja - zaključio je Arbeloa dodavši kako se Kylian Mbappe osjeća bolje i konkurirat će za sutrašnju utakmicu.