NIKAD PRIJE

Sjajan uspjeh za Hrvatsku! Ovo je prvi put u povijesti da imamo ovakav rezultat u ovom sportu

Valentina Aščić osvojila 27. mjesto i postala prva hrvatska brzoklizačica koja je nastupila na ZOI
Jaki Franja/PIXSELL
VL
Autor
Hina
16.01.2026.
u 21:28

Posljednji nastup će hrvatske reprezentativke imati 20. veljače, kad su na programu četvrtfinale, polufinale i finale na 1500 metara

Odlične vijesti stigle su u petak iz ureda Međunarodnog klizačkog saveza (ISU), koji je potvrdio da će Hrvatsku na ovogodišnjim Zimskim olimpijskim igrama u Milanu u brzom klizanju na kratkoj stazi predstavljati Valentina Aščić i Katarina Burić.

Za 27-godišnju Valentinu Aščić to će biti drugi nastup na olimpijskim igrama, nakon što je prije četiri godine u Pekingu ispisala povijest kao prva hrvatska predstavnica u brzom klizanju na kratkoj stazi. Tada je u disciplini 500 metara osvojila 23. mjesto, dok je na dionici od 1500 metara završila na 26. mjestu. Valentina će u Milanu nastupiti u tri discipline na 500, 1000 i 1500 metara.

Pročitajte što Talijani pišu o igri Luke Modrića nakon još jedne velike pobjede Milana

Svoj olimpijski debi će u Milanu imati 28-godišnja Katarina Burić, a ona je pravno nastupa u opsežnim kvalifikacijama stekla u disciplini 1500 metara.

Nažalost, s obzirom na to da kvalifikacijski proces favorizira brojnije reprezentacije, pa ozljede ili bolesti u trenutku kad se održavaju kvalifikacijska natjecanja smanjuju izglede reprezentacijama kao što je Hrvatska, na ovogodišnjim Igrama smo ostali bez predstavnika u muškoj konkurenciji.

Stoga i sama kvalifikacija Valentine Aščić i Katarine Burić za nastup na ZOI Milano - Cortina 2026. predstavlja velik uspjeh. Prvi je ovo put u povijesti da će Hrvatska imati dvije brze klizačice na ZOI.

Aščić će prvi nastup u milanskoj Klizačkoj areni imati 10. veljače u kvalifikacijama na 500 metara, a bude li uspješna, nastupit će i dva dana poslije (12. veljače), kad su na programu četvrtfinalne, polufinalne i finalna utrka. Valentina će ponovno biti aktivna 14. veljače u kvalifikacijama na 1000 metara, uz mogući nastup i 16. veljače, kad su na programu četvrtfinale, polufinale i finale u toj disciplini.

Posljednji nastup će hrvatske reprezentativke imati 20. veljače, kad su na programu četvrtfinale, polufinale i finale na 1500 metara.

