Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 205
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POVRATAK SVE BLIŽE

PSV bi uskoro mogao dati zeleno svjetlo: Perišića samo jedna stvar sprječava od povratka u Italiju

World Cup - UEFA Qualifiers - Group L - Croatia v Faroe Islands
Foto: Antonio Bronic/REUTERS
1/3
VL
Autor
Karlo Koret
16.01.2026.
u 20:31

I sam trener Intera, Chistian Chivu, dao je svoje odobrenje za Perišićev dolazak budući da je ostao s malim izborom igrača na desnoj strani zbog ozljede Denzela Dumfriesa

Posljednjih dana puno se piše o možebitnom povratku legendarnog hrvatskog reprezentativca Ivana Perišića u milanski Inter. 36-godišnjak je proveo već sedam godina u redovima Nerrazzura (od 2015. do 2022.) uz to da je sezonu 2019./20. proveo na posudbi u minhenskom Bayernu. Inter je vrlo zainteresiran za vraćanje svoje klupske legende, ali nešto se ipak pita i njegov aktualni klub PSV.

Nizozemski velikan ne želi usred sezone izgubiti ključnog igrača, što Perišić apsolutno je s 23 nastupa, četiri gola i deset asistencija ove sezone, no svjesni su kako je krilni napadač vrlo zainteresiran za povratak u jednu od najjačih svjetskih liga. Tako je i najpoznatiji svjetski stručnjak za transfere, Fabrizio Romano, na svom YouTube kanalu otkrio kako bi Perišićevi predstavnici sljedeći tjedan trebali stići u Italiju odraditi sastanak s klupskim predstavnicima.

Pročitajte što Talijani pišu o igri Luke Modrića nakon još jedne velike pobjede Milana

PSV bi mogao razmotriti opciju puštanja Perišića, no za to imaju dva uvjeta. Budući da im predstoje još dvije utakmice u ligaškoj fazi Lige prvaka (protiv Newcastlea i Bayerna) u kojima će pokušati zadržati poziciju koja ih vodi u sljedeći krug natjecanja (jednu od prve 24, trenutačno su 21.), njegov bi odlazak dozvolili tek nakon ta dva susreta. Također inzistiraju na određenoj odšteti, naravno ne o velikom iznosu jer ipak se radi o igraču u godinama.

I sam trener Intera, Chistian Chivu, dao je svoje odobrenje za Perišićev dolazak budući da je ostao s malim izborom igrača na desnoj strani zbog ozljede Denzela Dumfriesa. Klupski predsjednik Beppe Marotta je pak rekao kako klub neće inzistirati na dovođenju igrača u siječnju već će to učiniti samo ukoliko se ukaže prilika. Dodao je i kako se Dumfries oporavlja brže od očekivanog.

Ključne riječi
Liga prvaka PSV Inter Ivan Perišić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!