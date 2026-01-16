PSV bi uskoro mogao dati zeleno svjetlo: Perišića samo jedna stvar sprječava od povratka u Italiju

Posljednjih dana puno se piše o možebitnom povratku legendarnog hrvatskog reprezentativca Ivana Perišića u milanski Inter. 36-godišnjak je proveo već sedam godina u redovima Nerrazzura (od 2015. do 2022.) uz to da je sezonu 2019./20. proveo na posudbi u minhenskom Bayernu. Inter je vrlo zainteresiran za vraćanje svoje klupske legende, ali nešto se ipak pita i njegov aktualni klub PSV.
Nizozemski velikan ne želi usred sezone izgubiti ključnog igrača, što Perišić apsolutno je s 23 nastupa, četiri gola i deset asistencija ove sezone, no svjesni su kako je krilni napadač vrlo zainteresiran za povratak u jednu od najjačih svjetskih liga. Tako je i najpoznatiji svjetski stručnjak za transfere, Fabrizio Romano, na svom YouTube kanalu otkrio kako bi Perišićevi predstavnici sljedeći tjedan trebali stići u Italiju odraditi sastanak s klupskim predstavnicima.
PSV bi mogao razmotriti opciju puštanja Perišića, no za to imaju dva uvjeta. Budući da im predstoje još dvije utakmice u ligaškoj fazi Lige prvaka (protiv Newcastlea i Bayerna) u kojima će pokušati zadržati poziciju koja ih vodi u sljedeći krug natjecanja (jednu od prve 24, trenutačno su 21.), njegov bi odlazak dozvolili tek nakon ta dva susreta. Također inzistiraju na određenoj odšteti, naravno ne o velikom iznosu jer ipak se radi o igraču u godinama.
I sam trener Intera, Chistian Chivu, dao je svoje odobrenje za Perišićev dolazak budući da je ostao s malim izborom igrača na desnoj strani zbog ozljede Denzela Dumfriesa. Klupski predsjednik Beppe Marotta je pak rekao kako klub neće inzistirati na dovođenju igrača u siječnju već će to učiniti samo ukoliko se ukaže prilika. Dodao je i kako se Dumfries oporavlja brže od očekivanog.