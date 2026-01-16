Pročitajte što Talijani pišu o igri Luke Modrića nakon još jedne velike pobjede Milana

U odgođenom susretu 16. kola talijanskog nogometnog prvenstva Milan je na gostovanju pobijedio Como sa 3-1 smanjivši zaostatak za vodećim Interom na tri boda zaostatka. Napoli, Inter, Milan i Bologna odrađivali su odgođene susrete 16. kola zbog sudjelovanja u talijanskom Superkupu u prosincu. Napoli i Inter su igrali u srijedu. Inter je pobijedio Lecce sa 1-0, dok su Napoli i Parma odigrali bez golova.

Četvrtak je donio preostale dvije utakmice. Milan je osvojio važne bodove u Comu slavivši sa 3-1, dok je Bologna pobijedila u Veroni sa 3-2.

Premda je u prvom poluvremenu gubio 0-1 i trebao primiti još pokoji gol, Milan se izvukao na stadionu Giuseppe Sinigaglia i preokretom stigao do važnih bodova u borbi za naslov prvaka. Junaci Milanove pobjede bili su Adrien Rabiot koji je zabio dva gola, te izborio jedanaesterac, te Mike Maignan koji je upisao nekoliko sjajnih obrana.

Hrvatski kapetan Luka Modrić igrao je do 86. minute, a ocjene medija su uglavnom istaknule njegovu mirnoću i klasu, iako ističu da je tempo utakmice bio zahtjevan.

11contro11 – ocjena 5,5 ‘Nedostaje dodira klase, ali utakmica je bila preintenzivna za njegov ritam. Teško pronalazi kontinuitet i pravi utjecaj na igru, posebno u prvom dijelu susreta.’

Virgilio – ocjena 6 ‘Manje briljantan nego inače, ali pragmatičan. I u ovoj, manje upečatljivoj verziji, Hrvat ne razočarava.’

Eurosport – ocjena 6 ‘I on se dugo mučio protiv Coma, momčadi koja ili drži loptu ili je agresivno osvaja. Ipak, Modrić je uspio pokazati nekoliko bljeskova čiste, kristalne klase i unijeti red kad god je to bilo moguće.’

SempreMilan 6,5 'Nakon prvog poluvremena, u kojem je bio prilično tih, postalo je jasno da ova utakmica neće biti u znaku njegovih dodavanja. U nastavku se zato u velikoj mjeri posvetio čuvanju prve zvijezde Coma, Paza, i u tome je uglavnom bio uspješan, iako mu se suparnik nekoliko puta uspio izvući, što je i očekivano. Važan, “prljavi” posao za momčad.’