City doveo zamjenu za Joška Gvardiola: Stigao najtraženiji stoper u svijetu nogometa!

Manchester City je izrazito aktivan u zimskom prijelaznom roku. Nakon što je prije nešto više od tjedan dana u klub iz Bournemoutha za 72 milijuna eura odštete stigao krilni napadač Antoine Semenyo, momčad s Etihada se pojačala i na kritičnoj poziciji stopera.

Dosadašnji kapetan Crystal Palacea, ali i prvotimac engleske nogometne reprezentacije, 25-godišnji stoper Marc Guéhi dolazi u City, i to za samo 23 milijuna eura odštete. Takva niska odšteta leži u činjenici da je Guéhi ušao u posljednjih šest mjeseci svojeg ugovora s Palaceom, a s Cityjem potpisuje ugovor do lipnja 2031. godine.

Prošlog ljeta i ove zime je bio jedan od najpoželjnijih igrača svijeta na tržištu, za njega su se posljednjih mjeseci zanimali klubovi poput Arsenala, Barcelone, Bayern Münchena i Liverpoola koji ga je zamalo i doveo na ljeto, no Crystal Palace je ipak stopirao transfer težak malo više od 40 milijuna eura tijekom posljednjeg dana prijelaznog roka.

Podsjetimo, Manchester City ima ogromnih problema s ozljedama stopera. Pep Guardiola zbog ozljeda ne može računati na čak četiri stopera; Joška Gvardiola, Rubena Diasa, Johna Stonesa i Nathana Akea, a upravo ta četiri igrača su španjolskom treneru prve četiri stoperske opcije. Stoga su u posljednjih nekoliko utakmica na stoperu igrali mladi Uzbekistanac Abdukodir Khusanov te još jedan mladić Max Alleyne kojeg je City upravo zbog ovih ozljeda nedavno vratio s posudbe iz engleskog drugoligaša Watforda.

Guéhi je u proteklih godinu i pol dana jedan od najboljih stopera engleske Premier lige te uvjerljivo najbolji engleski stoper u ovom trenutku. Palace je s njim kao vođom obrane ostvario najbolje dane svoje klupske povijesti, a posebice se time misli na osvajanje FA kupa, prvog značajnog trofeja u klupskoj povijesti. Sa sjajnim igrama je nastavio i ove sezone, te njegove izvedbe bez ikakvih problema mogu ići rame uz rame sa stoperima vodećeg Arsenala, Williamom Salibom i Gabrielom Magalhaesom.

S obzirom na trenutačni stoperski par Khusanov-Alleyne, koji istini za volju nije za razinu momčadi koja se bori za naslov prvaka, dolazak Guéhija je ogromno pojačanje za Manchester City. Dovođenjima Semenya i Guéhija, City je osigurao ulazne transfere dva najtraženija igrača ove zime u Premier ligi.