Igračica Liverpoola dobila drakonsku kaznu: Rasistički vrijeđala vlastitu suigračicu

Nogometni savez Engleske (FA) izrekao je vratarki Liverpoola Rafaeli Borggräfe suspenziju u trajanju od šest utakmica, nakon što je zaključeno da je iznijela rasističku izjavu povezanu s bojom kože.

Veći dio kazne već je iza nje, s obzirom na to da je Borggräfe odradila pet utakmica zabrane nastupa. Igračica je prihvatila odluku FA-a, a osim suspenzije određeno joj je i sudjelovanje u posebnom edukacijskom programu. Istraga je pokrenuta nakon što su sporni komentar čuli pojedini članovi klupskog osoblja i njezine suigračice.

Prema dostupnim informacijama, incident se dogodio tijekom priprema Liverpoolove momčadi za zajedničko fotografiranje uoči nove sezone. Klub je reagirao bez odgode, proveo vlastiti postupak i predmet prijavio FA-u. Iz razloga zaštite dobrobiti same igračice, dodatni detalji disciplinskog procesa neće biti iznošeni u javnost. Glavni trener Liverpoola, Gareth Taylor, u petak je potvrdio da je cijeli postupak sada službeno zaključen.

"Imamo malu nadopunu situacije, u smislu da je FA sada završio svoju temeljitu istragu. Sankcionirali su igračicu sa šest utakmica zabrane. Ta zabrana je bila na snazi dok smo igrali, tako da ona zapravo neće biti u konkurenciji za ovaj vikend, ali nakon toga bit će dostupna za odabir", izjavio je Taylor.

Na pitanje koliko je cijeli proces bio zahtjevan, trener Liverpoola je rekao: "Situacija je takva kakva jest. Tim i klub su postupili na odgovarajući način. Podržali smo FA u ovoj istrazi. Reći ću, malo se odužilo. Mislim da je to bilo frustrirajuće za sve uključene, posebno za Rafu. Ali sada smo sretni što je završeno, sretni smo što imamo stvarne detalje o tome kako to izgleda, i svi možemo sada krenuti dalje."

Podsjetimo, nakon što je 19. rujna objavljeno da FA provodi istragu protiv Borggräfe, vratarka je nastupila u sljedeće četiri utakmice Liverpoola. Nakon toga je pet susreta provela na klupi kao neiskorištena zamjena, sve dok suspenzija službeno nije aktivirana uoči teškog poraza od Arsenala 6. prosinca. Povratak u konkurenciju očekuje se 25. siječnja, kada Liverpool u sklopu Ženske Super Lige igra protiv Tottenhama.