Hoffenheim se ponovno naklonio svom najvećem igraču: Pogledajte kakav je grafit osvanuo na stadionu

Fantastičan je tjedan iza napadača hrvatske nogometne reprezentacije Andreja Kramarića. U utakmici 16. kola Bundeslige u kojoj je njegov Hoffenheim ugostio Borussiju Mönchengladbach upisao je svoj 302. nastup u elitnom rangu njemačkog nogometa i tako prestigao Zvonimira Soldu i postao hrvatski nogometaš s najviše nastupa u povijesti prve njemačke lige.
Svoj jubilej i rušenje rekorda proslavio je spektakularnim hat-trickom za svoj 130., 131. i na koncu 132. pogodak u ovom natjecanju. Kao da to sve nije dosta, s ta tri pogotka prestigao je i Davora Šukera i postao hrvatski nogometaš s najviše zabijenih pogodaka u profesionalnoj karijeri od osamostaljenja Hrvatske, sada ih ima 289.
Taman kada se činilo da bolje ne može, njegov mu je klub odlučio odati počast kakvu ima rijetko koji nogometaš i kakvu Krama zasigurno zaslužuje. Oko PreZero Arene postavljeni su natpisi s njegovom fotografijom i opisom "Hvala ti za 300 utakmica", ali pravi spektakl leži na jednoj od tribina, doslovno. Na stepenicama jedne od tribina Hoffenheimova stadiona, naslikan je grafit Kramarića kako slavi pogodak u Hoffenheimovu dresu - nešto što su navijači mogli vidjeti čak 150 puta.
Odavno je Kramarić proglašen najvećim igračem u povijesti kluba. Sa 150 pogodaka, najbolji je klupski strijelac u povijesti s njih 83 više od drugoplasiranog Sejada Salihovića. Dakle, veća je razlika između njega i Kramarića nego što Salihović uopće ima pogodaka u dresu Hoffenheima. Bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine Kramariću u leđa gleda i kada su u pitanju asistencije u dresu kluba, on ih ima 61, a vatreni 71 po čemu je također rekorder.
Praktički jedini klupski rekord koji hrvatski napadač ne drži je onaj po broju nastupa. Ima ih 343, a jedini s više je legendarni vratar Hoffenheima Oliver Baumann s 421.