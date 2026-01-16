Naši Portali
KONFERENCIJSKA LIGA

Zrinjski dobio najtežeg mogućeg protivnika, Štimac poručio: 'Ovo je nogomet, moramo imati vjeru'

UEFA Conference League - Dynamo Kyiv v Zrinjski Mostar
KACPER PEMPEL/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
16.01.2026.
u 16:37

Znam da će biti puno naših u Mostaru koji će reći 'Što će Palace?'

Mostarski Zrinjski u playoffu Konferencijske lige odmjerit će snage s engleskim Crystal Palaceom. Utakmicu su na rasporedu 19. veljače u Mostaru i tjedan dana kasnije u Londonu. Plemići su za protivnika dobili, na papiru, jednu od najjačih momčadi u cijelom natjecanju, momčad koja trenutačno zauzima 13. mjesto u Premiershipu i branitelj je naslova u FA kupu. 

Dvomeč koji čeka njegovu momčad komentirao je trener Zrinjskog, hrvatski stručnjak Igor Štimac:

Pročitajte što Talijani pišu o igri Luke Modrića nakon još jedne velike pobjede Milana

- Bit će nam čast odmjeriti snage s njima i ugostiti ih u Mostaru. Bit će to veliki dan za Mostar, za navijače Zrinjskog i za bosanskohercegovački nogomet. Napravit ćemo sve da što više uživamo u tim utakmicama - rekao je pa dodao kako neće zaboraviti ni utakmicu s Borcem kojom će otvoriti proljetni dio sezone:

- Bit će to iznimno zahtjevna utakmica za nas jer na otvaranju prvenstva igramo protiv Borca. Trebat ćemo biti pametni, znamo da je nama prioritetni cilj u ovoj situaciji lov za Borcem, odnosno prvenstvo i ostali trofeji, tako da ćemo morati biti mudri, pametni, dobro pripremljeni, strpljivi u svemu što budemo radili i čvrsto vjerovati da svaku prepreku možemo proći, pa tako i Palace - nastavio je Štimac:

- Znam da će biti puno naših u Mostaru koji će reći 'Što će Palace?', ali ja to trebam prenijeti na igrače, mi moramo imati vjeru jer ovo je nogomet, predivan sport u kojem svatko ima šansu, pa tako je i mi imamo u ovim utakmicama. Mi ćemo u tu šansu vjerovati i dat ćemo sve od sebe da dođemo do prilika koje će nam dati neku nadu da možemo nešto napraviti - zaključio je.

Zrinjski je ligaški dio natjecanja završio na 23. mjestu, predposljednjem koje donosi nastavak natjecanja, dok je Crystal Palace bio deseti. hrvatski prvak Rijeka u playoffu će igrati protiv ciparske Omonije.

Igor Štimac Crystal Palace Zrinjski Konferencijska liga

